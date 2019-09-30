اضبط تردد قناة سبيس تون على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة أجدد برامج الأطفال

تردد قناة سبيس تون نقدمه لكم اليوم حيث أنها واحدة من أقدم القنوات التي ظهرت على الساحة الإعلامية والتي تعمل على تقديم أهم برامج الأطفال الهادفة، والجدير بالذكر أن القناة لها جمهورها من الكبار ومن الصغار أيضًا، واتخذت القناة شعار قناة شباب المستقبل منذ أن تم انطلاقها على التليفزيون، وسوف نقدم لكم اليوم تردد القناة.







تردد قناة سبيس تون

تعمل القناة على تقديم عدد كبير من برامج الأطفال وبرامج الكارتون، فتستطيع أن تترك طفلك أمامها وأنت مطمئن حيث أنها لا تقدم إلا محتوى القيم المتميز، والجدير بالذكر أن هناك العديد من الأفلام الكرتونية يتم نقلها من خلال القناة بعد أن يتم دبلجتها إلى اللغة العربية، هذا إلى جانب البرامج الترفيهية التعليمية في آن واحد التي يستطيع طفلك من خلالها اكتساب مجموعة كبيرة من المهارات المتميزة.







هذا بالإضافة إلى عدد كبير من الأغاني الخاصة بالأطفال التي تقدم من خلال البرامج أو من خلال القناة بوجه عام، أما عن البرامج فنستطيع أن نقول أن من أهم البرامج التي تذاع عبر القناة برنامج وجهة نظر إلى جانب برنامج نجمة الطبخ، وأفكار تسعد، وغيره من البرامج.

قناة سبيس تون تردد 2019

ويمكنكم متابعة قناة سبيس تون من خلال القمر الصناعي نايل سات على التردد التالي:

نايل سات القمر الصناعي 11785 التردد عامودي الاستقطاب 27500 معدل الترميز 5/6 FEC







فنتمنى لكم متابعة متميزة لقناة سبيس تون أحد أشهر قنوات الأطفال على مستوى الدول العربية.