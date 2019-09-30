Take a fresh look at your lifestyle.




أخبار التقنية

اضبط تردد قناة سبيس تون على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة أجدد برامج الأطفال

بواسطة رضا علي 0

تردد قناة سبيس تون نقدمه لكم اليوم حيث أنها واحدة من أقدم القنوات التي ظهرت على الساحة الإعلامية والتي تعمل على تقديم أهم برامج الأطفال الهادفة، والجدير بالذكر أن القناة لها جمهورها من الكبار ومن الصغار أيضًا، واتخذت القناة شعار قناة شباب المستقبل منذ أن تم انطلاقها على التليفزيون، وسوف نقدم لكم اليوم تردد القناة.



تردد قناة سبيس تون

تعمل القناة على تقديم عدد كبير من برامج الأطفال وبرامج الكارتون، فتستطيع أن تترك طفلك أمامها وأنت مطمئن حيث أنها لا تقدم إلا محتوى القيم المتميز، والجدير بالذكر أن هناك العديد من الأفلام الكرتونية يتم نقلها من خلال القناة بعد أن يتم دبلجتها إلى اللغة العربية، هذا إلى جانب البرامج الترفيهية التعليمية في آن واحد التي يستطيع طفلك من خلالها اكتساب مجموعة كبيرة من المهارات المتميزة.



هذا بالإضافة إلى عدد كبير من الأغاني الخاصة بالأطفال التي تقدم من خلال البرامج أو من خلال القناة بوجه عام، أما عن البرامج فنستطيع أن نقول أن من أهم البرامج التي تذاع عبر القناة برنامج وجهة نظر إلى جانب برنامج نجمة الطبخ، وأفكار تسعد، وغيره من البرامج.

قناة سبيس تون تردد 2019

ويمكنكم متابعة قناة سبيس تون من خلال القمر الصناعي نايل سات على التردد التالي:

نايل ساتالقمر الصناعي
11785التردد
عاموديالاستقطاب
27500معدل الترميز
5/6FEC


فنتمنى لكم متابعة متميزة لقناة سبيس تون أحد أشهر قنوات الأطفال على مستوى الدول العربية.



رضا علي

    اسمى رضا علي خريجة كلية التجارة جامعة المنصورة اعمل محررة فى موقع كلمة احب الكتابه جدا فى أكثر من مجال : الرياضة -الأخبار- الصحة -الفن الطقس -
    الأسعار وغيرها من المجالات التي يهتم بها الكثير لانى احب الاطلاع على احدث الاخبار والتغيرات فى الأحداث وارجوا ان اكون ضيفه محببة اليكم و تنال مقالاتي إعجابكم و تتفاعلوا معي برايكم سواء بالقبول او الرفض

    قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    المزيد من المشاركات
    أخبار التقنية

    تردد قناة سبيس تون العربية الجديد الآن اضبط التردد الجديد…