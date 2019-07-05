تردد قناة سبيس تون الجديد على النايل سات

تعد قناة سبيس تون إحدي أشهر قنوات الأطفال في الوطن العربي والتي تربي عليها الكثير من الأجيال في العالم والوطن العربي علي وجه الخصوص وقد حصلت القناة علي شهرة كبيرة جدا علي مدار سنوات عملها ونالت إعجاب الكثير من الأطفال حول العالم وقد إهتمت القناة بشكل أكبر بفئة الأطفال من سن 3 سنوات إلي 10 سنوات, وقد ظهرت القناة لأول مرة في عام 2002م، وكانت أولي قنوات الأطفال الموجودة بعدها أصبحت رقم واحد في عالم قنوات الأطفال.

لذا من خلال هذا الموضوع اقدم لك تردد قناة سبيس تون علي قمر النايل سات ولأنه في الأونه الأحيرة ذا معدل البحث عن ترددات القناة سوف أعرض عليك من خلال موقع كلمة تردد القناة علي النايل سات.

تردد قناة سبيس تون الجديد 2019

نايل سات القمر الصناعي 11785 التردد عامودي الاستقطاب 27500 معدل الترميز 5/6 FEC

قائمة بأشهر برامج قناة سبيس تون spacetoon

برنامج نجمة المطبخ برنامج وجهة نظر برنامج سلام سيتي بالعربي برنامج النمر الوردي برنامج أفكار تسعد برنامج يوميات مدرسية برنامج سياحة مختلفة برمامج أسسيد الشرق برنامج حكايات ماشا برنامج صانع السلام برنامج مغامرات نيلز برنامج أبطال الكرة سلسلة الكرتون توم وجيري. مسلسل كونان، المتحري الذكي. العودة للمدرسة. مسلسل جيبيتيان الكسول مسلسل أبطال ترانسفور أغنية مسلسل مازنجرز مع لوجو الفيلم

من خلال تلك الترددات ستتمكن من متابعة القناة وجميع البرامج التي تقدمها تحتاج فقط لكتابة رقم التردد ومعدل الإستقطاب بعدها سوف تظهر القناة ضمن القنوات الخاصة بك.