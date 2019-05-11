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تردد قناة سبيس تون العربية الجديد الآن اضبط التردد الجديد لقناة spacetoon

كتب حنان يوسف آخر تحديث

قناة سبيستون للأطفال تعتبر من اهم القنوات التلفزيونية التي يهتم بها جميع الأطفال في جميع الدول العربية بمنطقة الخليج وشمال أفريفيا لأنها تقوم بتقديم العديد من البرامج الهادفة والجميلة التي تساعد أطفالنا علي تطبيق الأخلاق الإسلامية الكريمة وكذلك تعلم صغارنا الصفات الحميدة بداخل انفسهم عبر شاشة قناة space toon، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم التردد الجديد لقناة سبيس تون العربية الجديد بأسفل هذه التدوينة فرجاء تابعونا.

تردد قناة سبيس تون العربية الجديد

قناة ” سبيستون” تقدم المسلسل الكرتون الشهير المحقق كونان وغيرها من الأفلام الكرتونية المدبلجة باللغة العربية، كما تقوم بتقديم العديد من البرامج المميزة عن طريق كواكب سبيس تون المتنوعة مثل كوكب ألأكشن والكوميديا وكوكب الرياضة والتاريخ وغيرها من الكواكب التي تناسب جميع الأطفال سواء كانوا أولاد أو بنات.

القمر التردد  معدل الترميز الاتجاه معدل التصحيح
نايل سات 11785 27500 عمودي 5/6

أدارة قناة سبيس تون أطلقت قناتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي ” يوتيوب ” وذلك لكي يستطيع جميع الأطفال مشاهدة كافة الأفلام والبرامج الكرتونية من خلال شبكة الأنترنت، وذلك في حالة متابعة حلقات المسلسلات التي تتناسب مع جميع الأعمار والأذواق، حيث تتميز قناة سبيستون space toon بعرض فقراتها الكرتونية علي مدار اليوم بتقنية عالية الجودة والوضوح حتي يستمتع أطفالنا بمشاهدة جميع الأفلام والمسلسلات برؤية واضحة، حيث يمكن ضبط تردد قناة سبيس تون عربي من خلال الجدول الوضح بعالية.

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عن الكاتب

حنان يوسف

كم انا سعيدة لاني انضميت لفريق نجوم مصرية للعمل في مجال التدوين الاخبار العربية، فمن خلال صفحتي الشخصية بداخل هذا السرح ستجدون كافة الخدمات المتعلقة بالشان الخليجي والعربي فرجاء تابعوني بصفة مستمرة.

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