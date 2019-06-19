تردد قناة سبيس تون  “spacetoon” الجديد 2019 علي القمر الصناعي نايل سات

نقدم لكم متابعي موقع كلمة، تردد قناة “سبيستون “spacetoon” العربية الجديد 2019، علي القمر الصناعي نايل سات، وهي قناة متخصصة في تقديم المحتوي الخاص ببرامج الأطفال، التعليمي والترفيهي أيضا مثل الافلام الكرتونية والعديد من البرامج والفقرات المتوعة، وتم إنطلاق بث القناة في شهر مارس عام 2000، ويهتم بمشاهدتها ومتابعتها الكثيرون من جماهير العالم العربي، وفي عام 2020 ستكون اتمت القناة عامها العشرون .

تردد قناة سبيستون الجديد علي نايل سات

القمر الصناعي نايل سات تردد القناة 11785 الإستقطاب عامودي معدل الترميز للقناة 27500 FEC 5/6

اهم برامج قناة سبيس تون العربية “spacetoon”

اهتمت القناة منذ بداءتها على تقديم المحتوي المتميز الذي يجذب الاطفال، ومن أشهر وأهم الأفلام المدبلجة التي قدمت علي قناة ” سبيستون”، حلقات “المحقق كونان” الذي يعتمد فكرته على لغز جريمة ويقوم المحقق كونان بحلها، وكذلك كارتون أنا واخي والصياد، وكارتون “انا”، وقدمت القناة مجموعة من فقرات متنوعة وتم تسميتها بالكواكب، مثل كوكب الاكشن خاص ببرامج التشويق والاثارة، وكوكب الكوميديا وتقدم به افلام الكارتون الكوميدية، وكوكب الرياضة، وكوكب التاريخ، وكوكب زمردة الخاص بتقدم كارتون خاص بالبنات، وكوكب ابجد التعليمي، وكوكب العلوم، برنامج صانع السلام، كارتون الولدان الساحريان، كارتون ماشا والدب مدفيد، مغامرات نيلز، كارتون طباخ وغنم، برنامج يوميات مدرسية،برنامج أبطال الكرة، نجمة الطبخ، برنامج النمر الوردي، كارتون البؤساء، سونيك بوم، سلام سيتي بالعربي، أفتح يا سمسم، برنامج أفكار تسعد.