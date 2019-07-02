تردد قناة سكوب الجديد على جميع الأقمار الصناعية

تعد قناة سكوب إحدي القنوات الكويتية الشهيرة والتي حصلت علي شهرة كبيرة علي مدار أوقات عملها وتعد القناة من القنوات التي تعرض الأفلام والمسلسلات والبرامج المختلفة وتتطرق القناة في بعض الأحيان إلي أنواع البرامج المختلفة فلا تقتصر على نوع محدد، منها البرامج السياسية والترفيهية والفنية ولهذا حصلت القناة بالوطن العربي علش شهرة كبيرة وأزدياد البحث المستمر علي تردد القناة.علي جميع الأقمار الصناعية ، وتقوم القناة ببث محتواها بشكل مباشر ومجاني على مدار الـ24 ساعة.

قائمة برامج قناة سكوب الكويتية

برنامج شات النجوم. برنامج هنا الكويت. برنامج لايف استايل. برنامج هموم المواطن. برنامج ديتوكس. برنامج صوت الشعب. برنامج نأسف عدم الإزعاج. برنامج كشف حساب. برنامج زين وشين. برنامج هذولا عيالكم. برنامج مع التقدير برنامج بوح مع نادية. برنامج صباح الكويت. برنامج الوسم.

تردد قناة سكوب Scope TV

النيل سات

التردد 12360

الترميز 27500

3/4

افقي

(H) تردد قناة سكوب Scope TV

القمر العرب سات

التردد 11862

الترميز 27500

3/4

عمودي

(V) تردد قناة سكوب Scope TV

القمر بدر سات

التردد 11937

الترميز 27500

3/4

عمودي

(V)



من خلال تلك الترددات تستطيع تنزيل القناة علي التلفاز الخاص بك علي جميع الأقمار الصناعية وهذا بمجرد كتابة رقم التردد ومعدل الترميز, الجديد بالذكر ان القناة تملكها الكاتبة فجر السعيد وبدات ببث محتواها عام 2007 ومديرها التنفيذي محمد طلال السعيد، وتبث برامجها من مدينة الشويخ.