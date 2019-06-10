تردد قناة سما السورية sama tv على القمر نايل سات بدون تشويش

قناة سما السورية تعد من أهم القنوات في بلاد الشام والتي أخذت نصيباً من الشهرة في الوطن العربي، ونقوم بعرض تردد قناة سما على النايل سات والتي أنطلقت في العام 2012 كبديل عن قناة الدنيا، التميز هو عنواها إذ أنها تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الإذاعية ويعتمد عليها كقناة تبث المحتوى السياسي والأخبار اليومية في سوريا والعالم العربي. ويعد برنامجي” أحوال الناس، نبض الشرق، من أشهر البرامج السياسية للفضائية على الإطلاق.

وتنقسم موجزات الأخبار في قناة سما إلى النشرات الرئيسية والمحلية. وتقدم عدداً من البرامج السياسية التي تستهدف قضايا الشأن المحلي في جمهورية سوريا العربية. تطرح القناة الأخبار المتنوعة لتشمل السياسية والإقتصادية والرياضية والفنون وغيرها. وتعد من القنوات الرئيسية في سوريا فهي قناة حكومية تبث من دمشق وتنشد في تلبية إحتياجات السوريون من خلال تقديم خدمة بث متكاملة.

سما السورية مباشر

وتوفر سما سوريا لمتابعيها في أقطار الدول العربية إمكانية مشاهدة بث سما السورية مباشر من خلال توفر الأنترنت عبر رابط البث الحي على موقعها الإلكتروني. وبذلك يكون الجمهور قادراً على مطالعة كافة الأخبار والبرامج التي تعرضها الفضائية من أستديوهاتها من مقرها في العاصمة دمشق. وقد حافظت سما السورية حتى الوقت الحالي على بث إرسالها عبر القمر الصناعي نايل سات. وهي قناة غير مشفرة تبث على مدار 24 ساعة يومياً ولها إستقطاب واسع النطاق لدى السوريين وأيضاً المشاهدين من مختلف البلدان العربية.