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تردد قناة سما السورية sama tv على القمر نايل سات بدون تشويش

كتب زكريا منيرفي آخر تحديث
تردد قناة سما السورية sama tv على القمر نايل سات بدون تشويش
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قناة سما السورية تعد من أهم القنوات في بلاد الشام والتي أخذت نصيباً من الشهرة في الوطن العربي، ونقوم بعرض تردد قناة سما على النايل سات والتي أنطلقت في العام 2012 كبديل عن قناة الدنيا، التميز هو عنواها إذ أنها تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الإذاعية ويعتمد عليها كقناة تبث المحتوى السياسي والأخبار اليومية في سوريا والعالم العربي. ويعد برنامجي” أحوال الناس، نبض الشرق، من أشهر البرامج السياسية للفضائية على الإطلاق.

وتنقسم موجزات الأخبار في قناة سما إلى النشرات الرئيسية والمحلية. وتقدم عدداً من البرامج السياسية التي تستهدف قضايا الشأن المحلي في جمهورية سوريا العربية. تطرح القناة الأخبار المتنوعة لتشمل السياسية والإقتصادية والرياضية والفنون وغيرها. وتعد من القنوات الرئيسية في سوريا فهي قناة حكومية تبث من دمشق وتنشد في تلبية إحتياجات السوريون من خلال تقديم خدمة بث متكاملة.

تردد قناة سما السورية sama tv على القمر نايل سات بدون تشويش
sama tv live

سما السورية مباشر

وتوفر سما سوريا لمتابعيها في أقطار الدول العربية إمكانية مشاهدة بث سما السورية مباشر من خلال توفر الأنترنت عبر رابط البث الحي على موقعها الإلكتروني. وبذلك يكون الجمهور قادراً على مطالعة كافة الأخبار والبرامج التي تعرضها الفضائية من أستديوهاتها من مقرها في العاصمة دمشق. وقد حافظت سما السورية حتى الوقت الحالي على بث إرسالها عبر القمر الصناعي نايل سات. وهي  قناة غير مشفرة تبث على مدار 24 ساعة يومياً ولها إستقطاب واسع النطاق لدى السوريين وأيضاً المشاهدين من مختلف البلدان العربية.

تردد قناة سما الفضائية الجديد 2019

وتقوم القناة في فترات مختلفة بإجراء تعديل على ترددات البث الخاصة بها، وذلك بسبب التشويش الذي تصفه بالمتعمد ، وتقوم بطرح تردد بديل جديد ليتمكن المشاهد من إستقبال القناة بصورة غير متقطعة وجودة صوت جيدة. التردد الجديد على القمر نايل سات  11177 v عمودي معدل تصحيح الخطأ 5/6 معدل الترميز 27500. sama tv syria frequeny .

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عن الكاتب

زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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