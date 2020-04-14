تردد قناة سما العين الاماراتية HD الجديد 2020 على نايل سات

نقدم لكم متابعينا التردد الجديد لقناة سما العين الإماراتية بعد أن غيرت القناة ترددها على النايل وتكاثرت عمليات البحث لمعرفة التردد الجديد للقناة، وذلك لكونها واحدة من القنوات المتميزة في العالم العربي ككل وأصبحت تمتلك عددا لابأس به من المتابعين سواء من داخل الٱمارات أو من خارجها من مختلف بقاع العالم نظرا للمحتوى المفيد والذي يهتم بأحوال المواطن والأخبار المحلية والدولة إضافة إلى باقة متنوعة من المسلسلات العربية والتركية ذات الشعبية الكبيرة.

تردد قناة سما العين

قناة سما العين هي قناة إمارتية ذائعة الصيت تبث من مدينة العين في الإمارات العربية المتحدة، وتهتم بعرض أخبار المواطن الإماراتي وذلك من خلال عدة برامج تقدمها القناة و تستضيف لها الشخصيات والحكومية والمحللين الاجتماعيين وذلك للعمل على نقاش القضايا التي يطرحها المواطن والعمل على حلها فيما بعد، من أشهر برامج القناة هو رواد النجاح الذي يبث يوميا عند الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش.

سما العين

إضافة إلى برامجها المتنوعة والهادفة تقدم القناة أبرز المسلسلات التركية والتي تحظى بمتابعة كبيرة من جميع العرب مثل مسلسل وادي الذئاب الذي استطاع أن يحقق نجاحا منقطع النظير في الدول العربية والمسلسل يمكن مشاهدته على تمام السابعة مساء بتوقيت مصر الخامسة عصرا بتوقيت غرينتش، وكذلك مسلسل إيزيل وهو لا يقل شهرة عن سابقه حيث يعتبر هذا المسلسل واحدا من أفضل أنتجته تركيا و يذاع يوميا على القناة وهو مدبلج للهجة السورية.

تردد قناة سما العين HD الجديد