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تردد قناة سما سوريا sama tv 2021

بواسطة إيمان

قناة سما سوريا التي بثت برامجها منذ عام  2012 على القمر الصناعي نايل سات من مدينة دمشق، وتهتم القناة بتقديم العديد من البرامج المتميزة التي تتناول القضايا المحلية في الشأن السوري أو القضايا العربية، والبرامج الحوارية  المتنوعة من خلال استضافة العديد من رجال المجتمع.

1 تردد قناة سما سوريا
2 طريقة ضبط تردد سما سوريا
3 قناة سما سوريا أون لاين

تردد قناة سما سوريا

يأتي تردد قناة سما سوريا على القمر الصناعي نايل سات وتحرص القناة على تجديد التردد الخاص بها لتتمكن من جودة التواجد من حيث شكل القناة وجودة الصور ة على الشاشات، مع استمرار البث بدون تشويش أو تقطيع مع التقليل من الإعلانات التي تزعج الكثيرين وإبراز الهادف منها:

  • القمر الصناعي : نايل سات
  • التردد: 11179.
  • الاستقطاب: عمودي 5/6.
  • معدل الترميز 27500.

طريقة ضبط تردد سما سوريا

يمكن من خلال جهاز الريسيفر استقبال قناة سما سوريا التي تقدم برامجها على مدار أربع وعشرين ساعة دون توقف ومتابعة مواعيد بث البرامج التي يتم اختيارها من خلال الخطوات التالية:

  • من جهاز الريموت كنترول قم بالضغط على الإعدادات.
  • ثم الدخول على التركيب ومنها نختار البحث اليدوي.
  • كتابة التردد السابق في خانة البحث.
  • الضغط على أوك، وانتظار انتهاء البحث.
  • فتح القنوات التي ظهرت ومنها سما سوريا.
  • يمكن نقل القناة إلى البدايات في الترتيب الخاص بالقنوات المفضلة.

قناة سما سوريا أون لاين

تتمتع قناة سما سوريا بتواجدها على شبكة الإنترنت ويمكن متابعة كافة البرامج التي تطلقها عبر أثير القناة على شاشات التلفاز من خلال موقع القناة الإلكتروني، أو من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر.

  • مشاهدة العديد من البرامج ومنها برنامج غزل البنات وهو برنامج نسائي متميز يناقش مشكلات المرأة ويقدم لها العديد من النصائح.
  • برنامج عيشها صح وهو برنامج يهتم بالجانب الطبي والنصائح التي تراعي التغذية السليمة حتى يتمكن الفرد من العيش بطريقة صحية ويحافظ على رشاقة الجسم وحيويته.
  • برنامج نبض الشرق للإعلامية هناء الصالح الذي يناقش قضايا الواقع السوري، بالإضافة إلى البرامج الترفيهية المتنوعة.
إيمان

كاتبة أتابع كل ما هو جديد من أخبار العالم العربي محررة في مواقع عديدة مثل اليوم الإخباري وكلمة ونجوم مصرية.

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