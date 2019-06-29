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تردد قناة سمسم للأطفال 2019 على النايل سات وعرب سات

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث
تردد قناة سمسم للأطفال 2019 على النايل سات وعرب سات

تعتبر قناة سمسم للأطفال واحدة من القنوات الفضائية التي تملك شعبية ومصداقية كبيرة بين القنوات المخصصة للطفل على وجه الخصوص، فتسعى الكثير من الأمهات إلى البحث عن تردد قناة سمسم للأطفال 2019، وذلك لكونها قناة هامة هادفة، تعمل على زيادة وعى الأطفال.

قناة سمسم للأطفال 2019

ويحرص القائمون على قناة سمسم للأطفال على تقديم محتوى يتناسب مع الأطفال من مختلف الشرائح العمرية، وفي ذات الوقت يحمل معنى تربوي، وقيم هادفة في برامجها المختلفة، كما تقوم القناة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والتقنية، والتي تمكن القناة من البث على مدار اليوم بأكمله، بغير أن يحدث أي انقطاع أو توقف أو تشويش للبث التليفزيوني.

وتهتم قناة سمسم الفضائية المتخصصة للأطفال بتقديم مجموعة متنوعة ومميزة للغاية من أفلام الكرتون المختلفة، وكذلك المسلسلات الخاصة بالأطفال، بالإضافة إلى العديد من البرامج الهامة والهادفة، والتي تسعى لكي تنال إعجاب الأطفال، وجذب انتباههم.

وتعمل قناة سمسم للأطفال على تقديم مجموعة مميزة ورائعة للغاية من أفضل البرامج، والتي يأتي من بينها البرامج التعليمية مثل برنامج كشكول، وبرنامج الأرقام، وكذلك برنامج هل تعلم، وبرنامج ساعة سوا، وبرنامج قلب واحد، بالإضافة إلى برنامج مثلث الخطر.

كما تحرص القناة على تقديم مجموعة من البرامج الدينية المختلفة والتي يأتي من بينها: برنامج بستان القرآن، وكذلك برنامج السيرة النبوية، هذا بالإضافة إلى وجود مجموعة أخرى من البرامج التي تعمل على بث تعاليم القيم والأخلاق الحميدة مثل برنامج آداب وأخلاق، وبرنامج أقوال الحكماء، بالإضافة إلى برنامج المسلم الصغير.

تردد قناة سمسم على الأقمار الصناعية

وتعتبر قناة سمسم واحدة من الأكثر القنوات التي من الممكن أن تترك أطفالك يشاهدونها بكل ثقة وأمان، وذلك للثقة في المحتوى التربوي التي تعلم القناة على تقديمه، بمنتهى الأمانة والدقة والشفافية، رغبة منهم في خلق جيل يحمل راية الأخلاق الحميدة، واليوم من خلال موقع كلمة دوت أورج نقدم لك تردد قناة سمسم للأطفال على مختلف الأقمار الصناعية سواء النايل سات أو العرب سات.

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الأستقطاب FEC
نايل سات 11334(h) 27500 أفقي 5/6
عرب سات 11843(H) 27500 أفقي 5/6

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عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

الشيماء خضير.. خريجة إعلام جامعة القاهرة، أحب الإعلام وكل ما يحتويه من مجالات مختلفة. هواياتي: القراءة، الكروشيه

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