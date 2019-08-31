تردد قناة سهر هندي SAHAR Hindi لمتابعة الأعمال الهندية المحبوبة

تردد قناة سهر هندي SAHAR Hindi هي قناة فضائية مجانية تبث برامجها على القمر الصناعي نايل سات دون توقف أو انقطاع البث، تعرض القناة كل ماهو جديد وحصري لباقة من أروع المسلسلات الهندية المتنوعة المدبلجة للعربية وأيضا المترجمة، تحظى القناة على أعلى نسب مشاهدة مما جعلها تكسب المنافسة بين باقي القنوات الهندية الأخرى ، يتابعها العديد من الأشخاص في جميع الدول العربية من عشاق الدراما الهندية التي انتشرت بالفترة الأخيرة بشكل كبير.

تردد قناة سهر هندي SAHAR Hindi

تحظى قناة سهر هندي بعدة مزايا كانت سببا في انتشارها الا وهي إختيارها لباقة منوعة من المسلسلات الهندية الجديدة والقديمة المدبلجة للعربية لكبار نجوم بوليود و التي تلبي جميع أذواق مشاهديها في كل مكان، تتميز ايضا بعدم عرض فواصل اعلانية أثناء البث لذلك استطاعت أن تثبت نجاحها رغم كثرة القنوات الأخرى الموجودة على الساحة بنفس المحتوى ، استخدامها لأحدث التقنيات المتطورة وأجهزة اتش دي عالية الجودة، عرضها للمسلسلات الحصرية المتنوعة سواء كوميدية، تراجيدية، تسعى دائما على ارضاء مشاهديها وتعرض المسلسلات الشهيرة ذات المحتوى الجيد الذي ينال إعجاب المشاهدين، كما شاهد ايضا تردد قناة mbc2 ام بي سي 2 الجديد 2019.

العارضة للأفلام الأجنبية المترجمة.

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 11177 (H) 27500 – 5/6 SD اسم القناة على قائمة القنوات “SAHAR Hindi“

مسلسلات قناة سهر هندي

قدمت القناة باقة من أجمل المسلسلات التي كان لها صدى كبير من المشاهدين في مصر وجميع الدول العربية لكبار الفنانين بشكل متواصل على مدار اليوم ومن بينها.

المسلسل الهندي الملك والملكة.

المسلسل الهندي ملكة جانسي الجزء الثاني.

المسلسل الهندي جودا أكبر الجزء الثاني.

المسلسل الهندي علاء الدين.

المسلسل الهندي احلام المراهقين.

المسلسل الهندي فرصة ثانية.

المسلسل الهندي فدية.

بدأت قناة سهر هندي في بثها منذ عاما تقريبا وحققت من خلال الفترة القصيرة أن تثبت وجودها بين القنوات الأخرى المنافسة، لعرضها كل ما يلفت انتباه المشاهدين عشاق الدراما الهندية من مسلسلات ناجحة وأيضا برامج المواهب في الغناء والرقص بجانب برامج الفن والتي تتحدث عن آخر أخبار الممثلين الفنية .