تردد قناة سهيل اليمنية على قمر النايل سات وقائمة برامجها

تردد قناة سهيل،تعرف قناة سهيل بأنها واحدة من أهم القنوات الإخبارية المهتمة بالشأن اليمني، فقد بدأ البث الرسمي للقناة في منتصف شهر يونيو من عام 2009 عندما كان مقرها في الكويت، ليتوقف بث القناة في الكويت في في بداية عام 2010، لكن القناة إستطاعت معاودة الث من جديد وهذه المرة من بريطانيا ،وقد تعرض مكتب قناة سهيل للنهب والإحراق وذالك عندما سيطر الحوثيون على مدينة صنعاء، في عام 2014.
يمكن إستقبال القناة عبر قمر النايل سات وذالك عبر التردد التالي:
|القمر
|القناة
|التردد
|معد الترميز
|الإستقطاب
|نايل سات
|سهيل
|11316
|27500
|عمودي
شاهد أيضا:تردد قنوات إم بي سي mbc على القمرين نايل وعرب سات
أهم البرامج التي تقدمها قناة سهيل الفضائية
شاهد أيضا:تردد قنوات روتانا على عرب سات ونايل سات وبرامج خليجية في رمضان
- برنامج بصراحة يقدم الصحفي صالح الجبري
- برنامج حديث الصحافة وهو برنامج يومي يقدمه عدة مذيعين مختلفين
- برنامج الفقه يمان برنامج يومي في رمضان يقدمه المختار الفقيه
- برنامج أضواء سهيل برنامج أسبوعي يقدمه ماجد دهيم
- برنامج طفلي والقرآن برنامج يومي تقدمه أم صهيب الحبابي
- برنامج شريعتنا حياة يقدمه الدكتور نبيل إسكندر
- برنامج تباتيك يقدمه محمد الحاوري
- برنامج قناديل الفجر وهو برنامج وثائقي عن شهداء اليمن
- برنامج فرسان الحرية وهو أيضا برنامج وثائقي
- برنامج نحو المعالي يقدمه الخضر بن حليس
- برنامج على ضفاف المكلا
- برنامج إفرح بها العيد المقدم ماجد الدهيم
- برنامج عود العيد
- برنامج أطياف العيد يقدمه محمد الضبياني
- برنامج أزهار العيد وتقدمه مجموعد أطفال.
التعليقات