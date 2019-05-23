تردد قناة سهيل اليمنية على قمر النايل سات وقائمة برامجها

تردد قناة سهيل،تعرف قناة سهيل بأنها واحدة من أهم القنوات الإخبارية المهتمة بالشأن اليمني، فقد بدأ البث الرسمي للقناة في منتصف شهر يونيو من عام 2009 عندما كان مقرها في الكويت، ليتوقف بث القناة في الكويت في في بداية عام 2010، لكن القناة إستطاعت معاودة الث من جديد وهذه المرة من بريطانيا ،وقد تعرض مكتب قناة سهيل للنهب والإحراق وذالك عندما سيطر الحوثيون على مدينة صنعاء، في عام 2014.

يمكن إستقبال القناة عبر قمر النايل سات وذالك عبر التردد التالي:

القمر القناة التردد معد الترميز الإستقطاب نايل سات سهيل 11316 27500 عمودي

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أهم البرامج التي تقدمها قناة سهيل الفضائية

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