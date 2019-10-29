تردد قناة سوريا الرياضية Syria Sport TV على القمر الروسي

تردد قناة سوريا الرياضية Syria Sport أوجدت القناة لتكون أملاً في إعطاء الترفيه بشكل مجاني بعيداً عن ما تسميه إحتكار القنوات العربية. وفي خطواتها المتقدمة من أجل تحسين إستقطابها لأكبر عدد من المشاهدين أنشأت إستوديا تحليلي فضلاً عن صوت التعليق في المباريات الذي يكون باللغة العربية. وفي نقلتها النوعية تستعد لإستضافة أبرز المحللين الرياضيين.







ماذا يظهر على قناة سوريا الرياضية

الطموح للقناة ممتاز فدائماً تسعى للأفضل وتحسين جودة الصورة فيما يخص البث المرئي، وتعمل القناة بشكل أساسي على نقل أقوى المباريات في الدوري الإسباني، الدوري الإنجلينزي، غيرها من البطولات الكروية العالمية مثل نهائي دوري أبطال أوروبا، إلى جانب نقل الدوري السوري الممتاز لكرة القدم.







توظف القناة التلفزيونة كل إمكانياتها التقنية والتلفزية لتكون بذلك قناة مرجحة يمكن إتخاذها كبديل عن القنوات الرياضية الأخرى المتطلبة تكلفة إشتراك، ولكن مع ذلك فإن إشارة قناة سوريا الرياضية في كثير من الأحيان ما تكون ضعيفة، ويرجع السبب الى المنطقة الجغرافيا للمشاهد نفسه.

قناة السورية الرياضية 24 ظاهرة على القمر الروسي، وتبث بجودة الدقة القياسية العادية SD، وينتشر إستقطاب القناة في الشرق الأوسط حيث ان المسابقات الكروية تعد إهتماماً رئيسيا للعرب.

تردد قناة سوريا الرياضية 2019

القمر التردد ترميز إسم القناة Express-am44 12110 (V) 10983 قناة سوريا الرياضية Syria Sport TV







من خلال الترددات السابقة يكون بإستطاعتكم تجربة إلتقاط بث القناة، والتأكد من إدخال القيم الترددية بشكل صحيح في جهاز الرسيفر بالإضافة لذلك إضافة الشفرة الخاصة بقناة سوريا سبورت وهي SID:0002

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