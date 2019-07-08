تردد قناة سوريا دراما 2019 الجديد على النايل سات.. إضبطه فوراً

قناة سوريا دراما “syrian drama” هي قناة تعمل على بث جميع أنواع الدراما والمسلسلات الشامية، وهي كقناة ترفيه تهتم بالفن بشكل بالغ فهي تضم الى شاشتها برامج فنية متنوعة منها صباحات الدراما، بعد العرض، خيال الظل، كما توفر العديد من البرامج المختلفة الإجتماعية والثفاقية وغيرها. ومن القنوات السورية المتميزة جنباً الى جنب قناة لنا، كما توفر مساحة للأطفال في ضمن ما يناسب أعمارهم مثل عرض رسوم الأنيميشن.

قناة سوريا دراما

سورية دراما فضائية حكومية بدأ تأسيسها في 2009، وزادت شهرتها في السنوات الأخيرة محققة نجاحاً كبيرا، لتلقى إنتشاراً في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، لأن ببساطة الدراما الشامية هي محل إهتمام العرب لتميزها بالتشويق والعاطفة. حيث أن المحطة التلفزيونية تبث المسلسلات الحديثة والقديمة من دراما الزمن الجميل، هذا دفع بسمعة القناة بقوة خاصة للأجيال المتقادمة.

كما قلنا تقوم القناة بإعداد برامج كثيرة تنصب في الجانب الفني منها على سبيل المثال: حياتنا دراما، عالم الميديا، مسرح الطفل، خيال الظل، عالبال. تقدم فضائية syrian drama محتوى متميز جداً في مجالات الطبخ والثقافة والسينما والأغاني. حيث تعرض أجمل حفلات أمسيات الأغنية سواء الحديثة أو القديمة لأشهر المطربين في الوطن العربي مثل أم كلثوم هدي حداد وغيرهم.

تردد قناة سوريا دراما

القمر التردد، القطبية FEC/SR الموضع المداري الجودة نايل سات 11177 (h) أفقي 27500 – 5/6 7 W SD syria drama tv

سوريا دراما غير مشفرة متاحة للجميع مجاناً وهي تتبع التلفزيون الحكومي ممثلة في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. وتبث على مدار 24 ساعة بشكل متواصل. ويمكن ضبط التردد الجديد لقناة سوريا دراما 2019 في جهاز الرسيفر معك، عبر القمر المصري النايل سات الذي تبث إشارة القناة بواسطته لا غير.