تردد قناة سي بي سفرة SCBC ofra الجديد 2019 أشهر قنوات الطبخ

تردد قناة سي بي سفرة SCBC ofra, تعد من أفضل وأهم القنوات بحثا بين المشاهدين في مصر وجميع أنحاء العالم بما تقدمه من أشهر وأروع الأكلات والحلويات الشرقية والغربية و العربية المختلفة لجميع الدول العربية من خلال أشهر الشيفات المتخصصون في مجال الطبخ ,الذين يقومون بالإجابة التي توجة اليهم من خلال المشاهدين, كما تقوم القناة بعرض عدد من التقارير المهتمة بأسعار الأطعمة المختلفة وأسعار اللحوم والخضروات بشكل يومي على مدار 24 ساعة, وتنتمي القناة الى شركة قنوات سي بي سي.

تردد قناة سي بي سفرة.

أنطلقت عام 2013م لتكون بذلك أول قناة مصرية متخصصة في فنون الطبخ وملاذا لكل ست بيت وعروس جديدة تبحث عن تقديم سفرة متنوعة بطريقة محترفة وأسلوب طهي راقي كما تهتم القناة بتقديم كل ما هو جديد في المطبخ والتي تهم المرأة في كل مكان سواء الإهتمام بفنون الطبخ و طرق تقديمه بأحدث الأشكال، وأيضا نظافة المنزل و برامج التغذية السليمة وكيفية أنقاص الوزن علي يد مجموعة من المتخصيصين في مجال التغذية, كما يمكنكم معرفة تردد قناة القاهرة والناس Al Kahera Wal Nas الجديد 2019 على النايل سات

تردد قناة cbc سفرة على القمر الصناعي نايل سات.

نايل سات القمر الصناعي 11488 التردد أفقي الاستقطاب 27500 معدل الترميز 5/6 FEC

تردد قناة cbc سفرة على القمر الصناعي عرب سات.

عرب سات القمر الصناعي 11390 التردد أفقي الاستقطاب 27500 معدل الترميز 3/4 FEC

أشهر برامج سي بي سفرة .

برنامج على قد الايد للشيف نجلاء الشرشابي.

برنامج الشيف للشيف الشربيني.

برنامج اميرة في المطبخ للشيف اميرة شنب.

برنامج اتفضلو عندنا للشيف غادة جميل.

برنامج سمكة وسنارة للشيف هشام السيد.

برنامج من كل حتة في مصر.

برنامج مغربيات للشيف نادية سرحان

برنامج الأكيل تقديم مراد مكرم

كما حرص القائمون على قناة سي بي سي سفرة على إرضاء الذوق العام الى كل متابعيهم وتعزيز القدرة التنافسية من أجل الارتقاء بمستوى راقي والذي ساهم فيه أستخدامها لأحدث التقنيات والتجهيزات العالمية وأفضل أنظمة البث المتنوعة الجودة ما بين أنظمة الأتش دي العالية وأنظمة الأس دي القياسية لتتيح لمستقبلي إرسالها حرية الأختيار من بينها كلا حسب النظام المتوفر به جهازه.

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