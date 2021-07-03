تردد قناة سي بي سي اكسترا cbc extra الجديد 2021

واحدة من مجموعة قنوات سي بي سي الرائدة في عالم الفضائيات التي انتشرت بشكل كبير في العالم العربي من خلال ترددها على القمر الصناعي نايل سات، والتي تمكنت من الظهور بشكل قوي ونافست بذلك العديد من القنوات رغم انطلاقها في العام 2016 أي بعد انطلاق المجموعة عام 2011.

قناة سي بي سي اكسترا

قناة متعددة الأغراض فهي لا تكتفي بنوع واحد من البرامج مثل سي بي سي سفرة التي تهتم بتقديم الأنواع المختلفة من الطعام من خلال مجموعة من البرامج الخاصة بالطبخ.

وأيضا قناة سي بي سي دراما التي تهتم بتقديم المسلسلات بكل أنواعها الاجتماعي والأكشن والسياسي وغيرها.

ولكن قناة اكسترا تهتم بتنوع المحتوى من حيث البرامج الإخبارية والحوارية التي تهم المواطن المصري والعربي وتنقل الأخبار على مدار الساعة.

تردد قناة سي بي سي اكسترا

تقدم قناة سي بي سي اكسترا العديد من البرامج الحوارية الهامة التي يكون ضيوفها من نجوم الفكر والثقافة والسياسة والاقتصاد لتقدم للمشاهد العربي المعلومات الخاصة بكافة النواحي في مصر والمنطقة العربية.

تقوم القناة من خلال مجموعة من أمهر مقدمي البرامج والمذيعين مثل ريهام السهلي وغيرها بتقديم المشكلات التي تواجه المجتمع وتقديم الحلول لها من خلال الضيوف والمسؤولين.

يأتي تردد قناة سي بي سي اكسترا على القمر الصناعي نايل سات المنتشر في المنطقة العربية وشمال إفريقيا كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز: 27500.

برامج قناة سي بي سي اكسترا

تهتم قناة سي بي سي اكسترا بتقديم النشرات الإخبارية على مدار اليوم بدون انقطاع أو تشويش.