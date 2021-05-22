تردد قناة سي بي سي دراما على نايل سات وموعد عرض مسلسل القاهرة كابول يوميا على شاشتها

تردد قناة سي بي سي دراما على نايل سات واحد من أكثر الترددات الدرامية محل المتابعة في العالم العربي، تهتم قناة سي بي سي دراما بتقديم كل ما هو جديد من مسلسلات مصرية يوميا على شاشتها على مدار الأربع وعشرون ساعة، إذ دائما ما تكون المسلسلات والأعمال الدرامية محل اهتمام كبير من قبل المشاهد العربي الباحث عن الترفية أمام شاشات التلفاز، في هذا الموضوع سنقدم لكم بيان تردد قناة سي بي سي دراما على نايل سات، مع عرض مبسط وسريع لأهم ما تعرضه القناة حاليا من مسلسلات على شاشتها.

تردد قناة سي بي سي دراما 2021

يمكنكم متابعينا استقبال إشارة تردد قناة سي بي سي دراما من خلال البيانات الواردة في الجدول التالي.

تردد القناه الترميز معامل التصوير القمر الصناعي القطبيه 11785 27500 ¾ نايل سات افقي

قناة سي بي سي دراما

تدخل قناة سي بي سي دراما ضمن مجموعة قنوات سي بي سي المصرية، والتي تضم عدد من القنوات أهمها سي بي سي اكسترا وسي بي سي العامة وقناة سي بي سي سفرة المهتمة بكل ما يخص المطبخ المصري والمرأة المصرية، تقدم مجموعة قنوات سي بي سي مجموعة مميزة من البرامج اليومية الممتعة والمفيدة في شتى مناحي لحياة سواء الدينية أو السياسية أو الترفيهية كما تقدم بالطبع المسلسلات الدرامية التي تعرض على القناة محل حديثنا اليوم.

مسلسلات سي بي سي دراما

تقدم قناة سي بي سي دراما حاليا عدد كبير من المسلسلات الدرامية المميزة من أهمها مسلسل القاهرة كابول الذي عرض في رمضان الماضي بطولة الفنان طارق لطفي، ومسلسل طلعت روحي للفنانة انجي وجدان، كما تعرض القناة أيضا مسلسل أمر واقع ومسلسل حجر جهنم على شاشاتها حاليا، وسنعرض عليكم متابعينا الكرام فيما يلي بيان بمواعيد جميع المسلسلات التي تقدم عبر تردد قناة سي بي سي دراما في الفترة الحالية.

مسلسلات رمضان على سي بي سي دراما

قدمت قناة سي بي سي دراما خلال شهر رمضان المبارك عدد كبير جدا من المسلسلات التي حظيت على اهتمام المشاهدين في شتى أنحاء الوطن العربي، ومن أهم هذه المسلسلات مسلسل اللي ملوش كبير بطولة ياسمين عبدا لعزيز وأحمد العوضي، كما عرضت القناة أيضا مسلسل حرب أهلية للفنانة يسرى، بالإضافة إلى تقديمها للمسلسل المميز ضد الكسر للفنانة نيلي كريم، هذه الباقة المميزة من المسلسلات جعلت قناة سي بي سي دراما محط أنظار العديد من المتابعين طوال شهر رمضان.

قدمنا لكم متابعينا تردد قناة سي بي سي دراما على نايل سات مع عرض مبسط لأهم مسلسلاتها حاليا، ويسعدنا استقبال أي أسئلة أو استفسارات بخصوص ما سبق توضيحه من خلال تعليقاتهم على هذا المقال.