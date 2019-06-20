تردد قناة سي بي سي دراما 2019.. لمشاهدة أقوى المسلسلات المصرية بلا توقف

قناة سي بي سي دراما هي إحدى باقات البث المخصصة لإذاعة المسلسلات، ضمن قنوات شبكة cbc التلفزيونية، والتي تعتبر من أهم وأقوى الشبكات التلفزيونية في مصر . وتعرض القناة في كل فترة سلسلة من المسلسلات المصرية التي لها رواجاً كبيراً، وكما قلنا فالقناة سي بي سي دراما متميزة على الساحة إذ أنها تبث الدراما الحديثة والقديمة على مدار 24 ساعة بدون توقف، ما يجعلها تدخل سباق المنافسة مع عدد من القنوات المصرية في هذا المجال خاصة إنها تتميز أيضاً بعرض برامج إجتماعية وترفيهية.

وتبث قناة الدراما ضمن حزم “سي بي سي” إرسالها على النايل سات، عبر أحدث تردد للفضائية 2019، وهي قناة مجانية غير مشفرة. يمكن إستقبالها بعد إتمام ضبط رموز الإدخال المتعلقة بالتردد في إعدادات الرسيفر الخاص بك. ويكون إستقبال البث المرئي للقناة بتقنية hd عالية الوضوح من حيث جودة الصورة.

cbc drama

وتتمتع القناة drama بشهرة واسعة في الداخل المصري وفي الخارج، وتسجل معدل مشاهدات خيالية من قبل عشاق الدراما في مصر والعالم العربي أجمع. لأن ببساطة نجحت في غزو البيوت من خلال عرض المسلسلات العربية والمصرية ذات التفضيل الأكثر بجميع تصانيفها لتشمل الأثارة والرومانسية والكوميديا والتراجيديا.

تردد قناة سي بي سي دراما hd على القمر المصري نايل سات

إسم القناة cbc drama tv

معدل الترميز: 27500

التردد : 11488 (h) أفقي

fec :3/4

ومن أشهر المسلسلات المصرية التي تذيعها cbc في الوقت الحالي “لمس أكتاف“من بطولة ياسر جلال، وهبة عبدالغني، وتدور أحداثه حول الصعاب التي يمر بها “أدهم عبد الجابر” المصارع البطل مروراً بدخوله السجن بسبب إثبات تهمة القتل، وهذا ليس كافياً بعد خروجه من الزنزانة إثر إرتكابه جرائم أخرى، ولكن تفكيره العميق في التوبة لن يكون عاجلاً لأنه يكون هدفاً في المطاردة مع عصابات كبيرة متمرسة.