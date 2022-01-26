تردد قناة سي بي سي دراما 2022 على نايل سات وموعد عرض مسلسل ضد الكسر

القنوات الدرامية دائما ما تحظى على اهتمام العديد والعديد من متابعي التليفزيون في مصر والوطن العربي، وتعتبر قناة سي بي سي دراما واحدة من أشهر القنوات المصرية المهتمة بعرض وتقديم المسلسلات يوميا على شاششتها على مدار اليوم، من خلال هذا الموضوع عبر موقع كلمة سنقدم لمتابعينا الكرام عرض تردد قناة سي بي سي دراما 2022 على نايل سات، كما سنتناول بإيجاز عرض أهم ما يعرض عبر شاشتها حاليا من مسلسلات.
تردد قناة سي بي سي دراما
لكل عشاق الدراما المصرية يمكنكم مشاهدة أقوى وأفضل المسلسلات يوميا من خلال ضبط واستقبال تردد قناة سي بي سي دراما كما هو موضح بالجدول التالي.
|القناة
|التردد
|القطبية
|الترميز
|القمر
|معامل التصويب
|سي بي سي دراما
|11785
|أفقي
|27500
|نايل سات
|5/6
قناة سي بي سي دراما
تدخل قناة سي بي سي دراما ضمن مجموعة قنوات cbc المصرية، التي تضم عدد من القنوات الفضائية المهتمة بالعديد من المجالات الإعلامية، ومن ضمن القنوات التابعة لهذه المجموعة قناة سي بي سي سفرة التي باتت من أفضل القنوات العربية المهتمة بمجال المأكولات وتقديم كل ما يخص المطبخ، كذالك أيضا قناة سي بي سي العامة التي تقدم مجموعة مميزة من البرامج الحوارية والإخبارية بالإضافة إلى البرامج الترفيهية، كما تضم المجموعة أيضا قناة سي بي سي اكسترا وهي قناة إخبارية تعرض وتناقش كل القضايا الإخبارية يوميا.
جدول مسلسلات قناة سي بي سي دراما
فيما يلي متابعينا نعرض لكم بيان بمواعيد جميع المسلسلات التى ستقدم عبر تردد قناة سي بي سي دراما اليوم
|· هي ودافنشي
|· 12:00 صباحًا
|· حلاوة الدنيا
|· 01:00 صباحًا
|· اختيار إجباري
|· 02:00 صباحًا
|· أنا شهيرة … أنا الخائن
|· 03:00 صباحًا
|· يا أنا يا إنتي
|· 04:00 صباحًا
|· أنا وهي
|· 05:00 صباحًا
|· هي ودافنشي
|· 06:00 صباحًا
|· حلاوة الدنيا
|· 07:00 صباحًا
|· الأخ الكبير
|· 08:00 صباحًا
|· ضد الكسر
|· 09:00 صباحًا
|· أنا وهي
|· 10:00 صباحًا
|· يا أنا يا إنتي
|· 11:00 صباحًا
|· الأخ الكبير
|· 12:00 مساءً
|· يا أنا يا إنتي
|· 01:00 مساءً
|· ضد الكسر
|· 02:00 مساءً
|· أنا شهيرة … أنا الخائن
|· 03:00 مساءً
|· أنا وهي
|· 04:00 مساءً
|· حلاوة الدنيا
|· 05:00 مساءً
|· يا أنا يا إنتي
|· 06:00 مساءً
|· اختيار إجباري
|· 07:00 مساءً
|· أنا شهيرة … أنا الخائن
|· 08:00 مساءً
|· أنا وهي
|· 09:00 مساءً [60 دقيقة]
|· حلاوة الدنيا
|· 10:00 مساءً [60 دقيقة]
|· ضد الكسر
|· 11:00 مساءً [60 دقيقة]