تردد قناة سي بي سي دراما 2022 على نايل سات وموعد عرض مسلسل ضد الكسر

القنوات الدرامية دائما ما تحظى على اهتمام العديد والعديد من متابعي التليفزيون في مصر والوطن العربي، وتعتبر قناة سي بي سي دراما واحدة من أشهر القنوات المصرية المهتمة بعرض وتقديم المسلسلات يوميا على شاششتها على مدار اليوم، من خلال هذا الموضوع عبر موقع كلمة سنقدم لمتابعينا الكرام عرض تردد قناة سي بي سي دراما 2022 على نايل سات، كما سنتناول بإيجاز عرض أهم ما يعرض عبر شاشتها حاليا من مسلسلات.

تردد قناة سي بي سي دراما

لكل عشاق الدراما المصرية يمكنكم مشاهدة أقوى وأفضل المسلسلات يوميا من خلال ضبط واستقبال تردد قناة سي بي سي دراما كما هو موضح بالجدول التالي.

القناة التردد القطبية الترميز القمر معامل التصويب سي بي سي دراما 11785 أفقي 27500 نايل سات 5/6

قناة سي بي سي دراما

تدخل قناة سي بي سي دراما ضمن مجموعة قنوات cbc المصرية، التي تضم عدد من القنوات الفضائية المهتمة بالعديد من المجالات الإعلامية، ومن ضمن القنوات التابعة لهذه المجموعة قناة سي بي سي سفرة التي باتت من أفضل القنوات العربية المهتمة بمجال المأكولات وتقديم كل ما يخص المطبخ، كذالك أيضا قناة سي بي سي العامة التي تقدم مجموعة مميزة من البرامج الحوارية والإخبارية بالإضافة إلى البرامج الترفيهية، كما تضم المجموعة أيضا قناة سي بي سي اكسترا وهي قناة إخبارية تعرض وتناقش كل القضايا الإخبارية يوميا.

جدول مسلسلات قناة سي بي سي دراما

فيما يلي متابعينا نعرض لكم بيان بمواعيد جميع المسلسلات التى ستقدم عبر تردد قناة سي بي سي دراما اليوم