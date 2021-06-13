تردد قناة شاروخان هندي Sharo5an Hindi الجديد 2021 .. على قمر النايل سات

قناة شاروخان هندي من القنوات التي توفر محتوى متميز من خلال عدد كبير من الأفلام الهندية التي يقبل على مشاهدتها الكبار والصغار، حيث يجسد شخصياتها كبار نجوم بوليوود مثل شاروخان وأكشيه كومار وشاهد كابور وغيرهم أشهر الممثلين في الهند، كما تقدم القناة العديد من المسلسلات الهندية الشهيرة، ويبحث كثير من المشاهدين والمتابعين عن تردد قناة شاروخان هندي، وتعد قناة شاروخان أحد أفضل القنوات المصرية المتخصصة في عرض المحتوى الهندي وقد بدأت القناة في أول بث تليفزيوني عام 2018م، وتم تسمية القناة بهذا الاسم نسبة إلى النجم المشهور شاروخان، ونوضح خلال السطور التالية تردد قناة شاروخان هندي على النايل سات وموضوعات أخرى ذات صلة من خلال موقع كلمة دوت أورج الذي يحرص على تقديم كل جديد ومفيد .

تردد قناة شاروخان هندي الجديد 2021

يحرص القائمون على قناة شاروخان هندي على التطوير المستمر للقناة سواء في المادة الدرامية المقدمة أو تقنية البث بهدف الحصول على جودة عالية في الصوت والصورة، وزيادة متعة المشاهدين، ولا سيما انها تخصصت في المحتوى الدرامي الهندي، كما أنها تحافظ على هويتها العربية بترجمة الأفلام والمسلسلات الهندية أو دبلجتها باللهجة السورية أو الخليجية أو المصرية، ويتسنى لراغبي متابعة قناة شاروخان هندي أن يقوموا بضبط أجهزة الاستقبال على الترددات التالية :

التردد الأول

التردد : 10872 .

الاستقطاب : عمودي .

معدل الترميز : 27500 .

معامل تصحيح الخطأ : 6/5 .

جودة المشاهدة : SD .

التردد الثاني :

التردد : 10873 .

الاستقطاب : عمودي .

معدل الترميز : 27500 .

معامل تصحيح الخطأ : 6/5 .

جودة المشاهدة : HD .

أشهر الأفلام الهندية على قناة شاروخان

تقدم قناة شاروخان عدد من الافلام الهندية المتميزة التي تلبي رغبات كافة المشاهدين، حيث تعرض الأفلام الرومانسية وأفلام الأكشن والإثارة وكذلك الأفلام الكوميدية وكذلك تحرص القناة على تقديم ألوان مختلفة من المادة الدرامية في المسلسلات التي تجذب كافة أفراد الأسرة، وهذه بعض أشهر الافلام المعروضة على شاشة قناة شاروخان هندي :

فيلم Taar Zameen Par 2005 .

فيلم فير زارا .

فيلم مومباي ساجا .

فيلم رجوع العاشق المجنون.

السعادة وأحيانا الحزن.

فيلم دافيداس .

فيلم أنا أسمي خان My Name Is Khan .

فيلم Chalte Chalet.

فيلم Dangal.

فيلم سلطان .

فيلم Vivah.

القتل Murder .

فيرا زارا .

Dilwale .

Rares .

بارديس Pardes .

باهيلي Paheli .

فيلم Baaghi .

فيلم المطاردة Chasing .

أسوكا Asoka .

فيلم Torbaaz .

أهم المسلسلات الهندية على قناة شاروخان هندي

تقدم أيضًا قناة شاروخان العديد من المسلسلات الهندية الرائعة بمحتوى درامي متنوع لكبار النجوم في الهند، وعادة ما تكون مدبلجة باللغة العربية لتناسب المشاهد في الوطن العربي الكبير، ومن بين تلك المسلسلات :