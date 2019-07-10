تردد قناة شام اف ام”الجديد 2019″ HD على القمر الصناعي نايل سات

قناة شام إف إم sham fm من أشهر القنوات الخاصة في سوريا، محتواها المتميز جلب لها قاعدة واسعة من المشاهدين داخل البلاد وخارجه، ولها إهتمام بالغ بالفن مترجمة ذلك في برامج عديدة تقدم أشهر الأغاني القديمة لنخبة من كبار المطربين العرب. وتدمج على شاشتها برامج متنوعة في السياسة، الثقافة، الرياضة، والفن وعلى نحوه. وتعد الأوسع إنتشاراً في جمهورية سوريا العربية وكل ذلك بفضل المحتوى المتميز، المتماشي مع الذوق العام. هذه القناة السورية بدأت الإنطلاق فضائياً في العام 2010 لتغطي مناطق البث في الشرق الأوسط، شمال أفريقيا.

قناة شام إف إم مباشر

وفي حرص القناة fm لإتاحة المشاهدة لأكبر عدد ممكن من الأشخاص، قامت بتوفير البث الحي على الموقع الإلكتروني الخاص بالفضائية sham، يتم البث المباشر بالدخول الى الموقع على الانترنت بواسطة هذا الرابط المباشر، ليمكنك تتبع جميع المحتوى المرئي المعروض على مدار الساعة.

تردد قناة شام إف إم

التردد 11334 Horizontal على نايل سات

القمر التردد، القطبية fec-sr الجودة نايل سات 11334 (h) أفقي 27500 – 3/4 hd sham fm tv

وفي النهاية نكون قد قدمنا أحدث تردد شام إف إم 2019 “sham fm” المعلن من قبل الفضائية على موقعها الرسمي، وتبث بتقنية hd التي توفر بث مرئي تلفزي عالي الوضوح، والذي يتطلب توفير جهاز رسيفير يعمل بتقنية hd لكي تعمل القناة بالصوت والصورة، بدلاً من الرسيفرات ذو تقنية sd القياسية العادية.