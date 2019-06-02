تردد قناة صدى البلد “بعد التعديل” على القمر الصناعي نايل سات 2019

تردد قناة صدى البلد 2019، صدى البلد هي فضائية مصرية تبث عبر القمر الصناعي نايل سات، وتعد من القنوات الرئيسية في مصر لكونها تقدم أصناف من البرامج المهمة التي تخدم الداخل المصري، تذيع القناة أشهر برامجها السياسية مثل “على مسؤوليتي” إلى جانب العديد من البرامج المتنوعة التي تشمل الأخبارية والإجتماعية والرياضة والترفيه وغيرها.

sada al balad

وتتميز صدى بإستمرار البث طوال اليوم 24 ساعة كمعظم القنوات المصرية. فيما جودة البث عالية الوضوح مع نقاء الصوت الخارج من أستديوهاتها. ويعمل في القناة كادر من المذيعين المتميزين ومن أشهرهم على الإطلاق الإعلامي أحمد موسى مقدم البرنامج السياسي “على مسؤوليتي” ذائع الصيت. كما تستفرد قناة صدى البلد بإعداد التقارير المصورة وتدشين وثائقيات حصرية، كما تميزت بدعم الجيش المصري من خلال تواجد كاميرا القناة في عمليات تحرير سيناء 2018.

وتقدم البلد al balad برامج حوارية عديدة تعمل عبرها على إستضافة المسؤولين والوزراء في الدولة المصرية. لمناقشة كل ما يخدم ويهم المواطن المصري بما فيه على سبيل المثال توضيح الأمور المتعلقة في بطاقات التموين، كما تحرص وضع المشاهد في الواقع المحلي والدولي ومناقشة القضايا المهمة بكل حيادية.

قناة صدى البلد sada، من القنوات الشاملة فبرامجها متنوعة تشمل برامج الترفيه بما فيها الصحة والطبخ، وبرامج حوارية مختلفة، والبرامج الإجتماعية التي تركز على المرأة والأسرة، ويغلب على قناة صدى البلد (الطابع السياسي الذي أكسبها شهرتها وصداها وحقق لها معدل مشاهدات مرتفعة على مستوى جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط)، فهي تقدم طرح قوي ومفصل لأهم القضايا التي تعصف بالبلاد في والأحداث اليومية المستجدة.

تردد قناة صدى البلد sada al balad لمشاهدة أقوى البرامج السياسية وفقرات الترفيه في مصر

تردد صدى البلد 11823 رأسى – 27500 – 3/4، وتعد ترددات صدى البلد شائعاً جداً البحث عنها في محرك البحث جوجل في مصر والمحيط العربي، لأنها متفاعلة في عرض كل ما يهم الجمهور العام لا سيما في الشق السياسي ومتابعة الأحداث وإستعراض عناوين الصحف وإلى نحو ذلك.