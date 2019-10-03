تردد قناة صدى البلد دراما – القمر الصناعي نايل سات

قناة صدى البلد دراما هي مختصة في بث الدراما المصرية على طوال اليوم، حيث انها منخرطة بشكل خاص في عرض المسلسلات المصرية والعربية، ويعتبر تردد قناة صدى البلد على النايل سات من الترددات التي يتم البحث عنها دائماً على الأنترنت. وتبث قناة SADA ALBALAD DRAMA الدراما والمسلسلات بكامل تصانفيها المختلفة، بأنها متقدمة في عرض المسلسلات الرائجة التي تحظى على إهتمام الشارع المصري.







وتعد صدى البلد دراما، من ضمن شبكات القنوات المصرية الأكثر إمتلاكاً لحقوق المسلسلات التي يتم إنتاجها موسمياً. حي لديها خريطة من المسلسلات تعرض على مدار 24 ساعة بلا توقف

جدول الوقت الزمني لعرض المسلسلات على قناة صدى البلد دراما







وتتبع صدى البلد دراما شبكة صدى البلد التي تضم باقة مميزة من القنوات التلفزيونية، القريبة من المجتمع المصري،وتذيع المسلسلات المتميزة التي يشارك فيها عمالقة الفن في مصر. في كاتلوج منوع من المسلسلات الحديثة أو القديمة.

مسلسل المطلقات، يتم عرض في الساعة 06:00 مساء و12:00 منتصف الليل و 06:00 صباحا و12:00 ظهرا

مسلسل ازي الصحة، يتم بثه في وقت 07:00 مساء و01:00 صباحا و07:00 صباحا و01:00 ظهرا.

مسلسل فوق مستوى الشبهات، يعرض في حلول 08:00 مساء و02:00 صباحا و 08:00 صباحا و02:00 ظهرا

ويتم البث الإرسالي للقناة التلفزيونية على القمر نايل سات، حيث تعين قناة صدى البلد دراما ترددها 1143 بالإستقطاب العمودي، بمعدل ترميز 27500.

معدل الترميز التردد FEC 27500 11430 V 5/6







وحققت صدى البلد دراما طفرة على صعيد قنوات الدراما، ونجحت في تأمين لها مكانة متميزة عند جمهورها العام، وأستفردت بأنها نالت نسب مشاهدات عالية جدا.