تردد قناة صدى البلد 2 +Sada El Balad على القمر الصناعي نايل سات..رقم الإعلان

تردد قناة صدى البلد 2 قناة إخبارية مصرية منوعة في برامجها المختلفة، تبث قناة صدى البلد الثانية بجودة SD على القمر نايل سات، وتؤسس لمزيج من البرامج التي تلامس إهتمامات المشاهدين بكل أعمارهم. وهي قناة تابعة لشبكة صدى البلد الإعلامية، جنبا إلى جنب باقة قناة صدى البلد 1 لكن محتواها مختلف ويتم تضمينها بحلقات القناة الأولى من البرامج والمسلسلات التي يتم إعادتها.

قناة صدى البلد 2

قنوات صدى البلد تحقق إنتشار سريع في مصر، لذلك لا يستغنى عنها المصريين، فهي تعد واجهة فضائية لتدفق المعلومات والأخبار اليومية والوقوف على آخر المستجدات المحلية يشمل نشرها قرارات الحكومة وإجراءات الجيش المصري. ونشرها أسعار العملات ودرجات أحوال الطقس.

وتذيع برامجها منوعة أبرزها برنامج البيه والهانم وهو يتضمن فقرات إجتماعية كالأسرة والصحة والطبخ. من خلال إستضافة الخبراء والمعنين لتقيدم رؤية هادفة تدفع بالتالي لزيادة الوعي والثقافة العامة. حيث تعمل على إلقاء الضوء على مختلف الأخبار الداخلية والقضايا ذات الأهتمام لدى الشارع المصري.

الإعلان مع قنوات شبكة صدى البلد

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وتعرف قناة صدى البلد بأنها وطنية تدعم مصالح البلاد والمواطنين، لذلك تحرص على وضع المصررين على الإجراءات الحكومية وكيفية إنجازها بصورة صحيحة لضمان تلقي الخدمات الحكومية التي يحق للمواطنين الإستفادة منها. على سبيل المثال بطاقات التموين حيث تعمل على توضيح كامل لخطوات الحصول على بطاقات التموين وضمان قبولها عبر إتباع الأجراءات الصحيحة. وذلك يتم من خلال إشراك الوزراء من قبل القناة لإيضاح ما يلزم.

القمر نايل سات التردد 12169- 12167 ترميز 27500 معدل التصحيح 5/6

ورد في إعلان على موقع قناة صدى التي تبث من مدينة الإنتاج، عن أحدث الترددات البثية لقنوات شبكة صدى البلد، وأكدت ضرورة إضافتها في أجهزة الرسيفر بشكل صحيح، لضمان إستقبال بثها بشكل فوري، بلا أي إنقطاع أو تشويش. يشار ان قناة صدى البلد تخصص بث تلفزي يستمر على مدار أربعة وعشرين مستعرضة برامج مفيدة ومهمة بما فيها خدمات أسعار الدولار.