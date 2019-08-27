تردد قناة طلقة هندي الجديد 2019 للأفلام والمسلسلات الهندية علي نايل سات

تردد قناة طلقة هندي التي نالت شهرة واسعة لعرض الأفلام والمسلسلات الهندية بشكل حصري، وتحظي هذه النوعية من الأفلام والمسلسلات بنسب مشاهدات عالية نظرآ للمحتوي الجيد للغاية التي تقدمة قناة طلقة هندي التي أكتسبت شهرة كبيرة، ووصل عدد المشاهدين الخاصين بالقناة الي الملايين من كافة بقاع الوطن العربي وتعرض القناة الأفلام والمسلسلات علي مدار اليوم من دن توقف بشكل مجاني وغير مشفر.

وتتميز قناة طلقة هندي بعرض الأفلام والمسلسلات الهندية الجديدة بشكل حصري، كما تقوم القناة ايضآ بعرض المسلسلات بحلقات متواصلة، لمنح المشاهد المحب لهذه النوعية من المسلسلات من متابعة المسلسلات المفضلة بالنسبة لهم دون توقف وبدون أنقطاع، وتعد قناة طلقة هندي من القنوات الهندية المحببة بين الكثيرين من عشاقي الأفلام والمسلسلات الهندية التي تتميز بتنوعها من حيث عرضها دراما تلقي أهتمام وشغف العديد من المتابعين حيث توجد قنوات أخري مثل قناة “ميكس هوليوود” وقناة “زي ألوان“، وتنال الدراما الهندية نسب مشاهدات عالية في جميع بقاع الوطن العربي وخاصة دولة مصر.

تاريخ إنشاء قناة طلقة هندي.

تم إطلاق قناة طلقة هندي في عام 2011، ومنذ هذا الوقت وهي تحافظ علي ريادتها بين القنوات التي تقوم بعرض المسلسلات والأفلام الأجنبية وخاصة الهندية، حيث تتواجد القناة علي القمر الصناعي نايل سات، وقد قامت إدارة القناة مؤخرآ بتحديث التردد الخاص بالقناة لمنع التشويش وانقطاع إشارة البث الخاصة بالقناة ولتحسين الصورة التي تعرضها علي شاشتها بصورة عالية في الدقة.

وتقوم قناة طلقة هندي بعرض الأفلام والمسلسلات الهندية مع الترجمة الخاصة بها، وتقوم أيضآ بعرض الأفلام والمسلسلات مدبلجة الي العربية، مما يعطي المشاهدة المتابع للقناة شغف أكبر من أجل متابعة برامج ومسلسلات والأفلام علي القناة دون عناء قراءة الترجمة.

تردد قناة طلقة هندي الجديد 2019.

القمر الصناعي:- نايل سات.

التردد:- H، معدل الترميز 27500 3/4، الجودة SD.