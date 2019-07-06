تردد قناة طه الفضائية للأطفال الجديد على النايل سات

ترددات قنوات الأطفال على النايل سات كثيرة فاختارنا لكم تردد قناة طه الفضائية للأطفال الجديد والتى تقوم بتقديم العديد من الفقرات المتنوعة التى تتناسب مع العادات والتقاليد والقيم الاجتماعية الخاصة بنا نحن العرب، حيث ننصح جميع الآباء والأمهات بتنزيل هذه القناة الجميلة ضمن باقة القنوات الأخري الكرتونية، حيث تضم القناة العديد من البرامج التعليمية والطفولية والكرتونية والإسلامية وأيضا باقة من الأناشيد التى يستفيد منها جميع الأعمار من سن سنة حتى سن 16 عاما.

تردد قناة طه الفضائية للأطفال

واستكمالا لموضعنا لهذا اليوم وهو حول التردد الجديد لقناة طه الفضائية يمكن الوصول إلى التردد من خلال الجدول الموضح لكم بأسفل هذه المقالة، كما أننا سنوضح لكم كيفية استقبال القناة حتى نسهل الأمر علي جميع الأمهات والإباء فقط كل ما هو عليكم توجيه جهاز الريموت كنترول نحن الريسيفر من ثم الضغط على زرار ” seething ” من ثم الدخول على لوحة التحكم لاختيار قسم الأقمار الصناعية للدخول على القمر الصناعي النايل سات من ثم أنشاء قناة لإدخال أشارة 11315 وباقي المعلومات الموضحة لكم من ثم بحث.

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 11315 (V) 27500 – 5/6 SD اسم القناة ضمن قائمة القنوات “Taha “

عقب الانتهاء من عملية البحث عن تردد قناة taha يلزم عليك حفظ القناة لكي تظهر فى قائمة القنوات الموجودة بالسابق، وختاما فى حالة وجود أي استفسارات بشان التردد يمكن تركه بالتعليقات وسوف نساعدكم فى العثور علي الإشارة بكل سهولة نتمنى لكم متابعة ممتعة مع قناة طه للأطفال.