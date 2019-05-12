تردد قناة طيور الجنة على النايل سات | 2019 Toyor Al Janah TV

تردد قناة طيور الجنة من أكثر الترددات التي يبحث عنها كل أسرة لديهم أطفال، يودون الترفيه عنهم بمحتوى ثري وذو فائدة، يعود عليهم بالنفع والقيمة، كما يتفق مع قيمنا العربية، ولعل أبرز مايميز قناة طيور الجنة هي نكهتها العربية، فأبرز نجومها أطفال مثل كل الأطفال في جميع البيوت العربية، وهو عصومي ووليد وجنا وجاد وإياد، وهم أبناء مالك القناة السيد خالد مقداد، يذكر أن قناة طيور الجنة هي إحدي قناتين مخصصتين للأطفال، والقناة الثانية هي طيور بيبي، وعبر السطور التالية إليكم تردد طيور الجنة فتابعونا.

تردد قناة طيور الجنة

تقدم قناة طيور الجنة باقة من أفضل البرامج، كما ألأنها موجهة للأطفال من عمر خمس سنوات وحتى عمر 15 عام، أي على أعتاب فترة المراهقة، وتهدف القناة لإنشاء جيل يتربي على القيم والأخلاق، فعبر برامج القناة يتعلم اللأطفال قيم هامة، مثل طاعة الوالدين أو الصدق والأمانة وغيرها من الصفات، إليكم ن تردد القناة:

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب نايل سات 11315 (V) 27500 افقي نايل سات 11392 (V) 27500 افقي نايل سات 11258 (h) 27500 افقي

أهم برامج القناة

برنامج خطاوي السيلاوي، ويقوم السيلاوي بالتنقل بين كافة البلدان العربية، ويفاجىء الأطفال وآبائهم، بأسئلة وهدايا.

برنامج ست البيت الصغيرة، وتقوم فيه الطفلة جنا مقداد بتقديم بعض الأكلات الخفيفة، كذلك تحث الأطفال على مساعدة والديهم في المنزل.

برنامج فزورة مع الأمورة، تقدمه جنا مقداد، وتقوم بعرض أغنية فيها فزورة، وتطلب من أحبائنا الصغار أن يحلوا اللغز أو الفزورة.

برنامج صوتك كنز، ويقدمه الإعلامي ابراهيم سيلاوي، ويهتم البرنامج باكتشاف مواهب الأطفال حتى عمر 12 عام، وقد قدم 6 مواسم ناجحة.

برنامج صوتك كنز، ويقدمه الإعلامي ابراهيم سيلاوي، ويهتم البرنامج باكتشاف مواهب الأطفال حتى عمر 12 عام، وقد قدم 6 مواسم ناجحة. برنامج بيت الحج، ويقدمه الإعلامي خالد مقداد.

نتمنى أن تكونوا قد استفدتم بما قدمناه لكم من معلومات حول تردد قناة طيور الجنة وإن واجهتكم أي صعوبات يمكنكم أن تتركوها لنا في التعليقات.