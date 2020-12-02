تردد قناة طيور الجنة.. استقبل Toyor aljanah وأدخل البهجة والتعلم على صغارك

تعرض قنوات طيور الجنة محتوى تعليمي وترفيهي عن طريق تقديم بعض الأناشيد والأغاني وبرامج الأطفال الشيقة بشكل مستمر دون تقطيع أو تشويش، وأصبح الآن من السهل متابعة القناة عبر تردد قناة طيور الجنة على مختلف الأقمار الصناعية بكل سهولة ويسر عن طريق إضافة التردد الخاص بالقناة على أجهزة الرسيفر الخاصة بكم والإستمتاع بمشاهدة محتوى ترفيهي شيق وجذاب على مدار 24 ساعة طوال اليوم.

تردد قناة طيور الجنة

تتميز القناة أنها تمتلك قناة يوتيوب خاصة بها على الإنترنت، وحازت القناة على اثنين مليار مشاهدة في وقت قصير جداً على مستوى العالم العربي، وتعتبر من أولى قنوات الأطفال التي تعرض محتوى مثالي وترفيهي وتعليمي في نفس الوقت، ولذلك استطاعت جذب ملايين الأطفال لمشاهدة محتواها وبرامجها الشيقة، ويُمكن مشاهدة القناة على الترددات التالية:

معدل الترميز الإستقطاب معدل الترميز تردد القناة القمر الصناعي 4/3 عمودي 27500 11315 نايل سات

اغاني قناة طيور الجنة

تعرض القناة مجموعة من الأغاني المتميزة التي تهدف إلى تعديل سلوك الأطفال بشكل ممتع وجذاب، ومن أفضل هذه الأغاني:

أغنية تي تي تي، وأغنية آخر العنقود من تقديم جنى مقداد.

أغنية شاور شاور من تقديم إياد مقداد.

أغنية بيبي بالطريق جايينا، وأغنية أنا بدي أصوم من تقديم جاد مقداد.

أغنية النحلة من تقديم إياد مقداد.

نجوم قناة طيور الجنة

خالد مقداد، مراد شريف.

براء العويد، إبراهيم كلاوي.

الوليد مقداد، المعتصم بالله مقداد.

جنى مقداد، إياد مقداد.

جنى مقداد، إياد مقداد. ليليان السيلاوي، جوان السيلاوي.

زين مقداد، يارا مقداد، سند مقداد

برامج قناة طيور الجنة

برنامج من عجائب الرسام الصغير.

برنامج الكواليس.

برنامج ماما قالت.

برنامج طيور الجنة في عيونهم.

برنامج رتل القرآن ترتيلا.

برنامج حكاية جنى.

برنامج مغامرات كامبنج.

برنامج أنا أحبكم.

برنامج رياضة في رياضة.

برنامج نشرة أخبار الدار.

برنامج على خطاوي السيلاوي.

برنامج مناجاة.

مجموعة قنوات طيور الجنة

يحرص الجميع على استقبال تردد قناة طيور الجنة وبعد نجاحها الساحق، أطلقت إدارة قناة طيور الجنة مجموعة من القنوات المتميزة بلغات متعددة، ومنها: