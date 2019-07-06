تردد قناة طيور الجنة الجديد على قمر النايل سات

رغم الوقت القصير لقناة طيور الجنة إلا أنها حققت نجاحا كبير وسريعا فى وقت قياسي، حيث تعد قناة toyor al janah من أشهر القنوات تأثيرا على الأطفال من سنة حتي ثلاثة سنوات فان اكثر الأطفال يحبون متابعة برامج القناة علي مدار اليوم وذلك لأحتوائها على كثير من المميزات الرائعة والجميلة والتى توافرها أدارة القناة لتقديم فقرات تعليمية تربوية هدفها تساعد على نشأ الأطفال بشكل صحيحة يتوافق مع شريعتنا الإسلامية الحنيفة، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم التردد الجديد للقناة بأسفل هذه المقال فرجاءً منكم متابعة قراءة السطور القادمة حتى تستطيعوا استقبال تذبذب القناة بكل سهولة ويسر.

تردد قناة طيور الجنة الجديد

أدارة القناة تركز دائما على تقديم الفيديوهات الإسلامية والتربوية التى تتناسب مع عادات وتقاليد وقيم المجتمع العربي والإسلامي فى كافة الدول العربية بمنطقة الخليج العربي، حيث عزز ذلك لتكون الضمان الوحيد الذى يضمن تربية ونشأة الطفل العربي على الأسس السليمة وقيم ومباديء ذات طابع الإسلامي والوسطى ، كما تشجع قناة طيور الجنة toyoraljanahtv على جميع الأطفال على مذاكرة المناهج الدراسية واكتساب المزيد من المهارات ولكي تقوم بدور تحسين تفكيرهم ومعرفة الدين الإسلامي على الطريقة الصحيحة والسليمة، وأيضا تساعدهم على مشاركة أصدقائهم وزرع حب المشاركة وروح الجماعة داخلهم، حيث استقبال تردد القناة بكل سهولة من خلال النقاط التالية.

مدار النايلسات 11315 عمودي.

معادل الترميز 27500.

يمكن استقبال تردد القناة بكل سهولة من خلال الإشارة الموضحة لكم بعالية، حيث تعتبر قناة طيور الجنة من أهم القنوات التي تشكل بنية الطفل فى عمر صغير وذلك من خلال البرامج المتنوعة التي تقدمها أدارة القناة على شاشتها علي مدار اليوم، فهناك الكثير من البرامج التعليمية والترفيهية التى تقدمها فمن ضمن تلك الفقرات برنامج بيت الحج وماما قالت والكنز وأيضا نشرة الأخبار التى يقدمون فيه الكثير من المعلومات المهمة والقيمة، وغيرها من البرامج على مدار اليوم نتمنى لكم قضاء وقت ممتع أن شاء الله.