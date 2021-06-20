تردد قناة طيور الجنة الجديد للطفل على النايل سات وسهيل سات 2021

قناة طيور الجنة التي تحلق في سماء الطفل في كل مكان لتقدم له أفضل البرامج والأناشيد والموسيقى التي تجذب الأذن والصورة التي تجذب العين، وتقدم له القيم الهادفة التي يتعلمها بسهولة، والمعلومة التي يستفيد منها في حياته الأولى مثل تعلم الأرقام وتعلم الأسماء وغيرها، لذلك يبحث الأهالي دائما عن ترددات القناة الجديدة التي تحرص من خلالها على جودة الصوت والصورة، سوف نتعرف على التغييرات التي طرأت على القناة والترددات الخاصة بها.

قناة طيور الجنة للطفل

انطلقت قناة طيور الجنة لتكون منارة للطفل العربي وتمكنت من الوصول إلى قلوب الملايين من الأسر بما تقدمه من محتوى تعليمي وترفيهي هادف.

تقدم القناة العديد من البرامج والأناشيد التي تساعد على تربية وتهذيب الطفل والتي تعتمد على الصوت والصورة والموسيقى والحكاية.

تقدم قناة طيور الجنة رسالة هادفة وليس مجرد محتوى ترفيهي لجذب الطفل الصغير لذلك يتنوع المحتوى ليناسب المراحل العمرية المختلفة.

تردد قناة طيور الجنة

تبث قناة طيور الجنة من خلال القمر الصناعي نايل سات الذي يغطي مناطق عديدة من الوطن العربي وشمال إفريقيا، ويأتي تردد القناة على النايل سات كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات. التردد: 11393، 11315. الاستقطاب : عمودي. معدل الترميز 27500.

لم يقتصر تردد قناة طيور الجنة على نايل سات ولكنها تمتد لتصل إلى كل مكان من خلال القمر الصناعي سهيل سات، ويأتي تردد القناة كالتالي:

القمر الصناعي: سهيل سات.

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 30000.

برامج قناة طيور الجنة

تهدف قناة طيور الجنة وخاصة بعد اندماجها مع قناة طيور بيبي إلى توفير خريطة متنوعة من البرامج التي تناسب الأعمار المختلفة من طفل ما قبل المدرسة وحتى لمرحلة المتوسطة .