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نبض الأجيال.. إضبط الآن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 على نايل سات

بواسطة مصطفى عبده
تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020

يحظى تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 عبر النايل سات على بحث مكثف من قبل محبي وجمهور القناة، التي تربى عليها كثير من الأجيال الحديثة، حيث أن القناة تقوم ببث مجموعة مميزة من القصص والبرامج التعليمية والألعاب التفاعلية التي تجذب الكبار والصغار لها، ويفضل الآباء فتح قناة طيور الجنة لأبنائهم عن غيرها من القنوات نظراً للمحتوى الهادف الذي تقدمه القناة التي يقوم على إعداد البرامج بها مجموعة من المختصين في مجال تربية وتنشئة الأطفال.

اضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020

وتهدف القناة على اكتساب الطفل العربي مهارة وحب اللغة العربية، وكذلك تحتوي على مجموعة كبيرة من القصص الهادفة التي تحث على الأخلاق الحميدة، بطريقة مسلية حتى لا يصاب الطفل بالملل من مشاهدة القناة، حيث تُقدم القصص على شكل أغاني يحبها الأطفال ويرددوها كثيراً.

ترددات قناة طيور الجنة عبر القمر الصناعي نايل سات:

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ
نايل سات 11315 27500 عمودي 3/4
سهيل سات 11310 30000 عمودي 2/3

قناة طيور الجنة وأهم البرامج التي تقدمها

تم إنشاء القناة منذ قرابة 12 سنة وتحديداً في عام 2008، ولاقت القناة استحسان منذ الوهلة الأولى لها وأصبحت قناة الأطفال الأولى عربياً، وأحتفلت القناة مؤخراً كذلك بالحصول على الدرع الماسي من يوتيوب، لتعد القناة الأولى عربياً التي تحصل عليه، بعد أن تجاوز مشتركيها 10 مليون، ومن أهم البرامج التي تذاع على طيور الجنة:

  • أخبار الدار,
  • مناجاة.
  • الرسام الصغير.
  • أنا أحبكم.
  • بيت الحاج.
  • شموس لاتغيب.
  • حروب الهجاء.
مصطفى عبده

مصطفى عبده , 20 سنة من محافظة الاسكندرية، أعمل كمحرر لدى موقع نجوم مصرية، وموقع كلمة دوت أورج، طالب بكلية الاداب قسم تاريخ بجامعة الاسكندرية ، محب للقراءة والتدوين، مهتم بكرة القدم والاحداث الرياضية بصفة عامة، ومتابعة اخبار الاقتصاد واسعار العملات.

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