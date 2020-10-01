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تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 نايل سات

بواسطة المختار أحمد
تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020

نقدم لكم متابعي موقع كلمة اليوم التردد الأكثر أهمية لدى سكان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويتصدر مؤشرات جوجل دائما كواحد من أكثر الترددات التي يتم البحث عنها، سنقدم لكم اليوم تردد قناة طيور الجنة الشهيرة الموجهة للأطفال من ثلاث سنين وحتى السادسة عشرة كما أن الأشخاص كبار السن يشاهدون القناة خصوصا إذا كانوا آباء أسر فيذا بدون القناة رفقة الأبناء، توقف بث القناة الرسمي للنايلسات قبل أشهر لتشهد محركات البحث بحثا رهيبا عن تردد القناة وذلك لأهميتها الكبيرة عند الملايين من شتى مناطق الوطن العربي، وقد عادت القناة بعد توقف بثها وأكد مالك القناة خالد مقداد أن التوقف جاء نتيجة أعمال صيانة القناة، قناة طيور الجنة قناة محافظة وتسعى للرقي الطفل وتحفيزه وتربية الصغار على الأخلاق الإسلامية.

1 قناة طيور الجنة
2 تردد طيور الجنة الجديد
3 برامج وأناشيد ومميزات القناة

قناة طيور الجنة

هي من إنشاء المبدع المهندس خالد آل مقداد، والذي جائته فكرة إنشاء قناة أطفال عربية بأسلوب مختلف عن ما كان متعارفا عليه حيث أن أغلب القنوات الموجهة للأطفال تأخذ الأفلام والمسلسلات الكرتونية النصيب الأكبر من وقتها، وقد جعل خالد القناة مربية للأطفال وذلك لجودة المحتوى الذي تقدمه لهم سواء تلك الأناشيد العذبة الرائعة المليئة بالنصائح والإرشادات للأطفال وحضهم على البر والصدق وعدم ظلم الآخرين وغير ذلك من المسائل المهمة للأطفال، كما تعرض براج رائعة جدا ومحبوبة لدى متابعي القناة من كل حدب وصوب، وقد توسعت القناة حيث تم إنشاء قناة ثانية للأطفال الذين دون السابعة من العمر وهذا تردد قناة  طيور الجنة الجديد على نايل سات وعرب سات بدون تقطيع في البث. 

تردد طيور الجنة الجديد

  • القمر    التردد    معدل الترميز    الاستقطاب
  • نايل سات    11315    27500    عمودي
  • نايل سات    11393    27500    عمودي
  • عرب سات    11310    27500    عمودي

برامج وأناشيد ومميزات القناة

يعتبر المحتوى الجميل والشيق هو ما أوصل قناة طيور الجنة إلى هذه المرتبة الكبيرة من بين قنوات الأطفال في العالم العربي وأصبح عشرات الآلآف يبحثون يوميا عن تردد قناة طيور الجنة، وقد قدمت القناة برامج وأناشيد كثيرة نالت شهرة عالمية أبرزها ماما جابت بيبي قمر سيدنا النبي ماجينا ماجينا كما أنها قدمت برامج رائعة منها ما هو مسابقات في الإنشاد ومنها برامج ترفيهية مثل ست البيت الصغيرة وأخبار دار، وإلى هنا متابعي موقع كلمة دوت اورج نكون قدمنا لكم تردد قناة طيور الجنة متابعة شيقة.

المختار أحمد

المختار أحمد، حاصل على شهادة ليسانس في القانون،أهوى المطالعة خصوصا كتب الروايات،من عشاق النادي الملكي.

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