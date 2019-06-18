نقدم لكم تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد على النايل سات حيث تبحث الكثير من الأمهات وكذلك الإباء عن التردد الجديد لقناة toyor baby وذلك من اجل متابعة أفضل منوعات الأغاني والأناشيد القصيرة التي يحبها الأطفال حيث يمكن ضبط أشارة قناة طيور بيبي بكل سهولة من خلال جهاز الاستقبال الخاص بكم من اجل مشاهدة جميع البرامج الكرتونية علي مدار اليوم بدون انقطاع ولا تشويش، من خلال موقع كلمة دوت أورج سوف نساعد جميع الأهلي علي مستوي الدول العربية في الوطن العربي في أدخال التردد الجديد لقناة طيور بيبي علي القمر الصناعي النايل سات.

تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد

عند ضبط تردد قناة toyor baby الجديد يمكن لجميع الأطفال من سن سنة حتي ثلاثة سنوات متابعة المحتويات التي تقدمها أدارة القناة علي مدار اليوم حيث تحرص أدارة القناة علي تطوير مواهب الأطفال وتنمية القدرة المعرفية الخاصة بهم عبر تلك الأناشيد التي تذيعها علي مدار اليوم، فنجد فن في تصميم الفونيكس باللغة العربية والأجنبية لكي تساعد الأطفال علي نطق الحروف والأرقام من خلال فيديوهات الموشن جرافيك المتحركة التي تعتبر من اهم الوسائل الحديثة التي تشد انتباه جميع الأطفال حيث لاقيت القناة نجاحا كبيرا في فترة وجيزة جدا بسبب ما تقدمه من أغاني مصورة لتعليم أيام الأسبوع والألوان والحروف والأرقام واسامي الخضروات والفواكه بجميع أنواعها.

القمر الصناعي التردد الاتجاه معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ النايل سات 11393 عمودي 27500 3/4 النايل سات 11315 عمودي 27500 3/4

لدي قناة طيور بيبي العديد من الباقات الاخري التي تنطق باللغتين الانجليزية والتركية كما يمكن تشغيل القناة بدون إيقاع لمن يرغب من الإباء حيث يمكن تنزيل التردد الجديد لقناة toyor al janah baby من خلال الترددات الموضحة لكم بالجدول السابق نتمنى لكم مشاهدة ممتعة.