تردد قناة طيور الجنة بيبي 2019 toyor baby على النايل سات

ننشر تردد قناة طيور الجنة بيبي 2019 على القمر الصناعي نايل سات مقدم من موقعنا كلمة دوت أورج، طيور بيبي هي احد قنوات الأطفال التي حازت على شهرة كبيرة في السنوات القليلة الماضية، والسبب في ذلك هو محتواها الفريد من نوعه والغير مكرر مثل باقي القنوات، ومن أشهر الشخصيات التي تظهر على شاشة طيور الجنة بيبي” وليد وعصومي، جاد وإياد، ليليان وجوان، جنا مقداد، وتعود ملكية مجموعة قنوات طيور الجنة إلى صاحبهم السيد خالد مقداد، وفى السطور التالية نستعرض أحدث تردد قناة طيور الجنة بيبي 2019، تابعونا.

تردد قناة طيور الجنة بيبي 2019

ومن خلال هذه الترددات يمكنك استقبال قناة طيور الجنة بيبي بكل سهولة، كل ما عليك فعله هو الدخول إلى الإعدادات، ثم كتابة التردد، واختيار القمر الصناعي، ثم كتابة باقي البيانات المطلوبة، ثم الضغط على كلمة بحث:

تردد القناة القمر الصناعي معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز 11393 النايل سات 4\3 27500 11315 النايل سات 4\3 27500

ومن اشهر الأغنيات التي تظهر على شاشة طيور بيبي” ماما جابت بيبي، حب اللولو، حميدو الحافي، ليلى والذئب، جدو علي، أغنية الأرقام، حرف الألف، شموسة، الأرنب والثعلب، الخضراوات، البيبي الصغير، ألف باء بوباية، فرشاة الأسنان، بابا جابلي بلون، بطة، عصفور صغير، حديقة الحيوان، الفراولة”، أما عن أهم البرامج التي تقدم على طيور بيبي” برنامج ست البيت الصغيرة، برنامج فزورة مع الأمورة، وغيره.