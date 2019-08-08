تردد قناة طيور الجنة الجديد 2019 علي النايل سات لأغاني الأطفال “حدث التردد الأن”

تردد قناة طيور الجنة، أحدي القنوات الخاصة بالأطفال والتي أكتسبت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية، وتتميز قناة طيور الجنة الخاصة بالأطفال بتنوع البرامج الخاصة بالأطفال التي تقوم بعرضها، حيث تتواجد حاليآ قناة طيور الجنة علي معظم التلفزيونات العربية والتي أكتشبت شهرة كبيرة جدآ، نظرآ للمحتوي المميز التي تقوم القناة بعرضة علي شاشتها، هذا بالإضافة الي الأغاني المحببة للأطفال التي تقدمها القناة.

كما تساهم قناة طيور الجنة بجانب برامجها المميزة الأغاني التي تقدمها، ايضآ تقدم المحتوي التعليمي للأطفال بشكل مبسط، حيث تساعد بشكل كبير في تحسين قدرة التخاطب بالنسبة للطفل، بالإضافة الي عرضها فقرات تعرض أسماء الحيوانات والحروف العربية والإنجليزية، بطريقة سهلة يستطيع الطفل من حفظها.

وتعد قناة طيور الجنة من القنوات التربوية في المقام الأول، بالأضافة الي البرامج المنوعة الأخري التي تعرضها القناة، حيث تساعد في تكوين شخصية الأطفال من الصغر، حيث تعد القناة بمثابة حضانة للطفل لتحسين مستوي الإبداع والتركيز الخاصة بالطفل العربي.

وقد تم إنشاء قناة طيور الجنة في عام 2008، حيث تعد من القنوات الأولي الخاصة بعالم الأطفال والفقرات التي تعرضها القناة وهي أيضآ من تقديم أطفال في سن صغير، للمساعدة علي إيصال المعلومة بشكل مبسط الي الأطفال .

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تردد قناة ناشونال جوغرافيك “ناشيونال جيوغرافيك” الجديد 2019.

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تردد قناة العراقية الرياضية 2019 “العراقية سبورت”

تردد قناة طيور الجنة للأطفال 2019.

القمر الصناعي التردد معدل الأستقطاب معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ نايل سات 11315 27500 V 3/4

أهم البرامج التي تعرضها قناة طيور الجنة:-

نشرة أخبار الدار.

قالتلي العصفورة.

على الهوى سوا.

أشكال ألوان.

منبر أحباب الله.

طيور الخير.

على خطاوي السيلاوي.

صوتك كنز.

ست البيت الصغيرة.

الو طوط للمعتصم بالله والوليد.

شموس لا تغيب خالد مقداد وجنى مقداد.

جنغل نجوم طيور الجنة.

وجب الذكر ان قناة طيور الجنة هي ملك الأستاذ خالد مقداد، ويتواجد المقر الرسمي للقناة في عمان بدولة الأردن.