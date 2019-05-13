تردد قناة طيور الجنة 2019 على النايل سات

تردد قناة طيور الجنة واحداً من أكثر ترددات القنوات بحثاً في الآونة الأخيرة، وذلك لأن قناة طيور الجنة تعد الأشهر بين كافة قنوات الأطفال في العالم العربي، وتتميز القناة بالمحتوى المميز والبسيط والسهل الذي تقدمه لأطفالنا ومن خلاله يمكن لهم استقبال المعلومات بشكل مبسط، وطيور الجنة لها اكثر من قناة أخرى مثل قناة طيور بيبي التي تستهدف الأطفال من عمر عامين، وتعود ملكية هذه القناة إلى خالد مقداد، أما الآن إليكم تردد قناة طيور الجنة 2019، تابعونا.

تردد قناة طيور الجنة

حيث تقدم قناة طيور الجنة العديد من أغاني الأطفال المميزة والتي تكون غالبا في شكل قصص صغيرة، يمكن للطفل من خلالها اكتساب الأخلاق الحميدة والقيم الأخلاقية والإسلامية، ومن خلال ضبط أجهزة الرسيفر الخاصة بكم على التردد وباقي البيانات التالية يمكنكم استقبال قناة طيور الجنة:

القمر الصناعي تردد القناة الاتجاه معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11393 عمودي 27500 3/4 نايل سات 11315 عمودي 27500 3/4

وأيضا تقوم قناة طيور الجنة بعرض أغاني الأطفال التعليمية مثل ” أغنية حرف الألف وحرف الباء، وغيرها من الحروف والتي يمكن للطفل من خلالها تعلم النطق الصحيح، وأيضا تقدم أغنية لتعلم الأرقام، وأغنية أسماء المهن المختلفة، ومن اهم النجوم التي تظهر على شاشة طيور الجنة هم جنا مقداد، جوان وليليان، عصومي ووليد مقداد، خالد مقداد، مراد شريف، براء العويد، وغيرهم.