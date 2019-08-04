تردد قناة طيور الجنة 2019 على نايل سات وعرب سات.. ونبذه عن البرامج التى تقدمها

تردد قناة طيور الجنة للأطفال 2019 هي قناة متخصصة للأطفال، وهى تبث جميع برامجها وأفلام الأنمي والكرتون باللغة العربية لجميع أطفال الوطن العربي، تُبث قناة طيور الجنة على نايل سات بدون تشفير وبدون رسوم، وتجذب قناة طيور الجنة الكثير من أبناء الوطن العربي لما ما تقدمه من اغاني وكرتون وأفلام مترجمة ومُدبلجة على مدار اليوم، ويطمئن جميع أولياء الأمور من استمتاع أطفالهم بمشاهدة قناة طيور الجنة على مدار اليوم دون الخوف والقلق من عرض محتوى غير مناسب لسنهم، وسوف نضع لكم خلال الأسطر التالية تردد قناة طيور الجنة 2019 على نايل سات.

تردد قناة طيور الجنة 2019:

لاقت قناة طيور الجنة نجاحاً كبيراً منذ بداية انطلاقها عام 2008 ، وقد انتشرت بسرعة كبيرة آنذاك و يملكها المهندس/ خالد مقداد مؤسس قناة طيور الجنة، وهى تُبث جميع برامجها من عمٌان الأردن، وتذيع جميع برامجها على مدار 24 ساعة، وقد تخصصت بعض القنوات الفضائية مثل قناة مودى للأطفال وقناة أطفال مواهب وقناة بيبي كيدز وغيرها من قنوات الأطفال المتخصصة بتقديم محتوى مناسب لجميع الفئات العمرية الطفولية، وهى تقوم بتعليمهم طريقة نطق الحروف بطريقة بسيطة وجذابة، وطرق التعرف على الألوان، والتعرف على أسماء الحيوانات وغيرها من البرامج التي تقدم الوسائل التعليمية بأسلوب ممتع ومشوق، وأما عن تردد قناة طيور الجنة 2019 فهو كالأتي:

نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 11315 27500 V 3/4 عربسات 11393 27500 V 3/4

برامج قناة طيور الجنة 2019:

اهتم المهندس /خالد مقداد بتقديم عروض طيور الجنة في كثير من البلدان العربية المجاورة، وتقديم الأناشيد واكتشاف المواهب وأيضا لقاءات حصرية مع أطفال أبناء الوطن العربي، والتي تبث دائما على فترات من خلال القناة أو على اليوتيوب، ومن أمثلة البرامج التي تقدمها قناة طيور الجنة 2019:

1- طيور الخير.

2- ست البيت الصغيرة.

3- قالتلى العصفورة.

4- على الهوا سوى.

5- أشكال ألوان.

6- صوتك كنز.

7- على خطاوي السيلاوي.

8- نشرة أخبار الدار.

وغيرها من البرامج المتنوعة بالإضافة إلى الأناشيد واغاني الأطفال وأفلام الكرتون التي تعرض يومياً.

وفي حال واجهتك أي مشاكل في ضبط تردد قناة طيور الجنة، يمكنك ترك تعليق بالمشكلة وسوف نرد عليك بأقرب وقت ممكن.