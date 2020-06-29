تردد قناة طيور الجنة 2020 عرب سات toyor tv الجديد

تأتي قناة طيور الجنة في طليعة القنوات الموجهة للأطفال، فهي تمزج المحتوى التعليمي والتثقيفي والمسلي في البرامج التي تنتجها وتكون أكثر قرباً للطفل، وتعمل على إذاعة الأناشيد ذات الطابع الإيماني والملهم التي تشجع الطفل على إكتشاف جوانب الإبداع عنده وصقل مهاراته. أنتقلت قناة طيور جنة للبث على مدار قمر عرب سات، حيث خرج إرسالها من القمر الصناعي نايل سات.

قناة طيور الجنة

تبث قناة طيور الجنة على قمر عرب سات، مع بث تلفزي مستمر على مدار 24 ساعة بلا توقف. لإذاعة برامج تلامس وجدان الطفل، تجمع التعليم والتسلية معاً، وعرض أجمل الأناشيد الإسلامية، ويمكن العثور على تلفزيون قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات عند التردد 11310، والإستقطاب العمودي.

وتستهدف قناة طيور الجنة الطفل بمحتوى متنوع يكون أقرب إلى إهتماماته، فمنذ إنطلاقها في 2008 تعمل على إنتاج برامج مناسبة لأعمار الأطفال وتخاطب عقولهم بسهولة، من خلال إستنساخ ميولهم ومغامراتهم وتحركاتهم، لذلك تحقق نجاحاً في إستقبال محتواها الإرشادي والتوعوي. فهي ليست بعيدة عن تقديم النصح وإيجاد منبر إعلامي هادف يعزز السلوك ويساعد على نماء الأفكار في عقل الطفل الصغير.

وقد تم دمج قناة طيور الجنة مع طيور بيبي، وتبثان على سهيل سات بمدار عرب سات بنفس التردد 11310 رأسي.

تردد قناة طيور الجنة

القمر التردد ترميز الجودة عرب سات 11310 عمودي 30000 HD

تنويه يتم إستقبال بث قناة طيور الجنة بيبي على قمر سهيل سات على مدار عرب سات، فيما قد توقف الإرسال الخاص بالقناة على نايل سات، وبمجرد إضافة قيم التردد بشكل صحيح في الخانات المخصصة بجهاز الرسيفر الخاص بك، سيتم إستقبال قناة toyor tv بنجاح بدون إنقطاع أو تشويش.