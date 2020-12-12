تردد قناة طيور الجنة 2021 لأفضل محتوى ترفيهي وتعليمي عبر نايل سات

الكثير من الأشخاص يبحثون عن تردد قناة طيور الجنة لمتابعة أحدث وأجدد الأغاني والأناشيد الدينية، فهذه القناة تخصصت في تقديم العديد من البرامج المختلفة، والأغاني الهادفة التي تسعى دائماً لتطوير فكر الأطفال كما لديها أهداف عديدة تسعى لتحقيقها، فهي تُقدم المحتويات المعاصرة وفي نفس الوقت تلائم العادات والتقاليد العربية والإسلامية.

تردد قناة طيور الجنة 2021

تأسست هذه القناة عام 2008، وتعد أولى القنوات المتخصصة في تقديم اناشيد الخاصة بالأطفال، فهي تنتمي إلى مجموعة قنوات طيور الجنة، فلديها الكثير من الترددات التي يمكن من خلالها تنزيل القناة وهما:

القمر : نايل سات.

التردد: 11315، 11392، 11785.

الاتجاه: رأسي.

معدل التصحيح: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

قناة طيور الجنة على النايل سات

تُقدم قناة طيور الجنة الكثير من البرامج والأغاني الجذابة التي تُتيح الفرصة أمام الأطفال لتنمية أفكارهم من حيث تكوين العلاقات بينهم، فأغلب برامجها تسعى لتعليم الاطفال الارقام والحروف بشكل سهل دون إي تعقيد، فهي قناة تناسب جميع الأعمار مما جعلها تشتهر وتُعرف في الكثير من بقاع الدول وخاصة الدول العربية.

مميزات قناة طيور الجنة