تردد قناة طيور بيبي.. استقبل تردد Toyor Baby 2021 لتعليم وإمتاع الصغار

تعتبر قناة طيور الجنة بيبي من أشهر وأكبر قنوات الأطفال حيث تُعد واحدة من أروع القنوات التي تُقدم الكثير من الأغاني والأناشيد الهادفة للأطفال، فصاحب القناة يسعى دائماً لمساعدة الآباء والأمهات في تربية أطفالهم بطريقة صحيحة فأسست القناة في عام 2008 ومقرها في دولة عمان، لذا سنقدم لكم جميع المعلومات التي تخص هذه القناة من خلال تلك المقالة.

تردد قناة طيور بيبي Toyor Baby 2021

هذه القناة تُقدم من خلال البحرين وخالد مقداد صاحب القناة، حيث تسعى دائماً إلى تقديم محتويات هادفه لكي تساعد في تنمية مهارات الأطفال وتساعد الأهالي على تعليم أبنائهم بشتى الطرق كما تُعلمهم القيم والمبادئ.

تعتبر قناة طيور الجنة من أفضل وأكثر القنوات المعاصرة للجيل لانها تُقدم العديد من المعلومات للأطفال عن طريق الأناشيد سواء باللغة العربية أو الإنجليزية.

القمر: نايل سات.

التردد: 11391.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 6/5.

أهداف قناة طيور الجنة بيبي