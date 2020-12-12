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تردد قناة طيور بيبي.. استقبل تردد Toyor Baby 2021 لتعليم وإمتاع الصغار

بواسطة آية الاباصيري
تردد قناة طيور بيبي تردد قناة طيور بيبي

تعتبر قناة طيور الجنة بيبي من أشهر وأكبر قنوات الأطفال حيث تُعد واحدة من أروع القنوات التي تُقدم الكثير من الأغاني والأناشيد الهادفة للأطفال، فصاحب القناة يسعى دائماً لمساعدة الآباء والأمهات في تربية أطفالهم بطريقة صحيحة فأسست القناة في عام 2008 ومقرها في دولة عمان، لذا سنقدم لكم جميع المعلومات التي تخص هذه القناة من خلال تلك المقالة.

1 تردد قناة طيور بيبي Toyor Baby 2021
2 أهداف قناة طيور الجنة بيبي

تردد قناة طيور بيبي Toyor Baby 2021

هذه القناة تُقدم من خلال البحرين وخالد مقداد صاحب القناة، حيث تسعى دائماً إلى تقديم محتويات هادفه لكي تساعد في تنمية مهارات الأطفال وتساعد الأهالي على تعليم أبنائهم بشتى الطرق كما تُعلمهم القيم والمبادئ.

تعتبر قناة طيور الجنة من أفضل وأكثر القنوات المعاصرة للجيل لانها تُقدم العديد من المعلومات للأطفال عن طريق الأناشيد سواء باللغة العربية أو الإنجليزية.

  • القمر: نايل سات.
  • التردد: 11391.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معدل التصحيح: 6/5.

أهداف قناة طيور الجنة بيبي

  • تهدف هذه القناة إلى تعليم الأطفال المبادئ والقيم الاجتماعية.
  • تُعلم الأطفال الألوان والحيوانات وأسماء الطيور باللغة العربية والإنجليزية.
  • تدفع الأطفال إلى الالتزام بالصلاة والصوم عن طريق أناشيدها الدينية التي تحث على ذلك.
  • تلبي رغبات جميع الأعمار سواء كانوا صغاراً أو كباراً.
  • تهدف دائماً إلى الابتكار والإبداع دون تقليد إي قناة أخرى.
  • تعرض أغانيها وبرامجها على مدار اليوم دون انقطاع.
  • تحث الأطفال على مساعدة الغير والكثير من الصفات الحميدة.
  • تنمي مهارات الأطفال.
آية الاباصيري

مصرية الجنسية، أحب العمل الصحفي وبخاصة الصحافة الإلكترونية على الرغم من أنه بعيد كل البعد عن مجال دراستي، أطمح في أن أصبح كاتبة مشهورة ذات يوم، شعاري في الحياة قول شوقي ( وكن رجلاً إن أتوا بعده, يقولون .. مرَّ وهذا الأثرْ )

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