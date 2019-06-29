تردد قناة طيور بيبي الجديد بعد التحديث على نايل سات وعربسات

ننشر تردد طيور بيبي على القمر الصناعي نايل سات؛ وذلك بعد أن تم تحديثه مؤخراً من أجل تحسن جودة القناة، وتعد قناة طيور الجنة بيبي أحد أشهر قنوات الأطفال، وتم إطلاقها في عام 2012 وهى قناة تابعة لقناة طيور الجنة التي تبث منذ عام 2008، وتتميز قناة بيبي بأنها تقدم العديد من الأناشيد والأغاني التي يمكن للطفل من خلالها تعلم القيم والأخلاق الإسلامية، وتعلمهم اتباع ديننا الإسلامي.

ونجد أن العديد من الأمهات يبحثن دائماً عن قناة لتسلية أطفالهم وقت فراغهم، وتكون تعليمية أيضاً، وتعد طيور بيبي هي الخيار الأمثل لذلك، والآن إليكم تردد قناة طيور بيبي على النايل سات مقدم من موقعنا كلمة دوت اورج، تابعونا.

تردد طيور بيبي 2019

حيث تقدم طيور بيبي عدة أغاني مميزة وفكاهية ويمكن أخد العبرة منها بسهولة، وذلك عن طريق سرد حدوته أو قصة قصيرة في شكل غنوه بسيطة، مثل قصة ليلي والذئب، وقصة حجا والحمار والتي يتعلم منها الطفل ضرورة تقديم المشيئة، وقول” إن شاء الله”قبل فعل أي شئ، ومن خلال التردد التالي يمكن استقبال طيور الجنة وطيور بيبي بسهولة:

تردد قناة القمر الصناعي الاتجاه معدل الترميز 11387 نايل سات افقي 27500 11623 عربسات افقي 27500

أغاني طيور بيبي