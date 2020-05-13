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تردد قناة طيور بيبي الجديد ٢٠٢٠

بواسطة أسامة السنهوري

نقدم لكم تردد قناة طيور بيبي الجديد ٢٠٢٠ على النايل سات بعد أن زاد معدل البحث عنها، حيث يتم استقبال التردد عبر قمر نايل سات، وعبر قمر عربسات. جدير بالذكر أن قناة طيور بيبي هي احدي قنوات طيور الجنة، والتي تم إطلاقها بهدف جذب الأطفال صغار السن، ويتم من حين لآخر دمج كل من قناة طيور الجنة مع طيور بيبي ليتم استقبالهم على نفس التردد، وفيما يلي نعرض لكم خطوات استقبال بث تردد قناة طيور بيبي على قمر نايل سات وعلى عرب سات.

قناة طيور بيبي 2020

تم إطلاق بث قناة طيور بيبي عام 2008 بهدف تعليم الطفل منذ الصغر على تعليم العادات والتقاليد السليمة، مثل تعليمه احترام الكبير  وتعليم مساعدة الجار، وإفشاء السلام وحب مساعدة الآخرين.

تردد قناة طيور بيبي الجديد ٢٠٢٠

تضم مجموعة قناة طيور الجنة بيبي مجموعة كبيرة من المنشدين المتميزين القادرين على مخاطبة الطفل في سن الصغر، وذلك بهدف تنشئة الأطفال على التقويم السليم منذ الصغر، ويمكن استقبال تردد قناة طيور بيبي الجديد ٢٠٢٠ على النايل سات على التردد التالي:

  • التردد: 11310 – 11315
  • معدل الترميز: 27500
  • الاستقطاب: أفقي
أسامة السنهوري

مهندس مدني وكاتب ومدون لدى موقع نجوم مصرية، متابع لكل مستجدات الوضع المصري والعالمي، أحب التدوين والسفر والصيد.

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