تردد قناة طيور بيبي الجديد 2021 استقبل Toyor Baby على الرسيفر وأسعد صغارك

إزداد البحث في الفترة الأخيرة عن تردد قناة طيور بيبي لإضافتها على أجهزة الريسيفر الحديثة، وذلك بسبب محتواها الهادف الذي يتم توجيهه للأطفال، وحازت هذه القناة في وقت قصير جداً على ملايين المتابعين الصغار والكبار؛ لأنها تقدم محتوى تعليمي مميز وهادف يسعى إلى غرس بعض القيم الإيجابية في نفوس الأطفال.
نشأة قناة طيور بيبي
تعتبر قناة طيور بيبي من أهم القنوات الفضائية الموجهة للأطفال، ويتم بث محتواها من البحرين، والقناة مملوكة للإعلامي خالد مقداد.
تردد قناة طيور بيبي
يُمكن متابعة قناة طيور بيبي بإستمرار دون تقطيع عن طريق إضافة الترددات التالية:
- القمر الصناعي: النايل سات.
- التردد الجديد للقناة: 11315.
- الإستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- معدل التصحيح: ¾.
مميزات قناة طيور بيبي
- تقدم محتوى تعليمي وديني متميز للأطفال من خلال الصور والفيديوهات المباشرة التي تساعد على تعليم الطفل بشكل جذاب وشيق.
- تقدم بعض الأناشيد العربية وبرامج الأطفال التي تناسب عادات وتقاليد الجمهور في مختلف أنحاء الوطن العربي.
- تساعد على تأسيس الأطفال وتطوير سلوكياتهم بطريقة صحيحة.-
تقدم أفلام كرتونية متنوعة تناسب مختلف الفئات العمرية.
- تساعد على النشأة الإجتماعية للأطفال وتعلمهم كيفية التعامل مع الآخرين. -تقدم بعض الأغاني التي تهدف إلى تعليم الأطفال الأخلاق الحميدة والقيم الدينية.
- تقدم محتوى ترفيهي طوال اليوم على مدار 24 ساعة.
- تقدم محتواها بدون أي إعلانات.
- تقدم بعض الأغاني المترجمة إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية.
- تمتلك القناة موقع على اليوتيوب يعرض بعض الفيديوهات الهامة للأطفال صغار السن.
- تعرض بعض الأغاني التي يتعرف من خلالها الطفل على الألوان والحروف والأشكال الهندسية.
- تساعد على تنمية ذكاء الطفل بفضل محتواها المتميز.
- تهدف إلى نشر بعض القيم والعادات الإسلامية.
- تعرض محتوى آمن لا يحرض الأطفال على العنف.
- تساعد على تعزيز سلوك الأطفال، وتعليمهم المبادئ الإنسانية بطريقة شيقة تتناسب مع عقل الطفل.
- تنمي مواهب الأطفال، وتقدم من خلال محتواها بعض النصائح الصحية للأطفال.
- تعلم الأطفال أنواع الطعام والخضروات والفواكه.
- تعلم الأطفال كيفية العناية بالجسم والأسنان، وبعض العادات اليومية الهامة في حياة الطفل، لذا يحرص كل أب وأم على استقبال تردد قناة طيور بيبي الجديد.