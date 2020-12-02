تردد قناة طيور بيبي الجديد 2021 استقبل Toyor Baby على الرسيفر وأسعد صغارك

إزداد البحث في الفترة الأخيرة عن تردد قناة طيور بيبي لإضافتها على أجهزة الريسيفر الحديثة، وذلك بسبب محتواها الهادف الذي يتم توجيهه للأطفال، وحازت هذه القناة في وقت قصير جداً على ملايين المتابعين الصغار والكبار؛ لأنها تقدم محتوى تعليمي مميز وهادف يسعى إلى غرس بعض القيم الإيجابية في نفوس الأطفال.

نشأة قناة طيور بيبي

تعتبر قناة طيور بيبي من أهم القنوات الفضائية الموجهة للأطفال، ويتم بث محتواها من البحرين، والقناة مملوكة للإعلامي خالد مقداد.

تردد قناة طيور بيبي

يُمكن متابعة قناة طيور بيبي بإستمرار دون تقطيع عن طريق إضافة الترددات التالية:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد الجديد للقناة: 11315.

الإستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: ¾.

مميزات قناة طيور بيبي