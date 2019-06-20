تردد قناة طيور بيبي على القمر الصناعي نايل سات| استقبل التردد الآن

تردد قناة طيور بيبي الجديدة من أكثر ترددات قنوات الأطفال التي يبحث عنها جميع الأطفال، تعود ملكية قناة طيور بيبي للسيد خالد مقداد، وهي احدى قنوات مجموعة طيور الجنة، إلا أن طيور بيبي متخصصة وتتوجه للأطفال في سن الثالثة حتى الخامسة من العمر، وتقدم القناة محتوى تعليمي وترفيهي رائع، حيث أن أناشيد القناة وبرامجها تعلم الأطفال بر الوالدين وأيضاً مساعدة الام والأب والاحسان للحيوانات الأليفة، وأيضاً بعض الحروف والأرقام.

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تردد قناة طيور بيبي

يمكن لكل محبي القناة استقبالها وضبط النايل سات على تردد قناة طيور بيبي، عبر القيم التالية، كي يستمتع الأطفال بالبرامج والكرتون والأناشيد التي يحبونها، والتي يقدمها جوان وليان السيلاوي، وجنى والمعتصم ووليد وجاد وإياد ابناء السيد خالد مقداد، اليكم التردد بالتفصيل عبر القمر الصناعي نايل سات:

القمر التردد الاتجاه معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11393 عمودي 27500 3/4 نايل سات 11315 عمودي 27500 3/4