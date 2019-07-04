تردد قناة طيور بيبي وأبرز أناشيد طيور الجنة عبر أحدث ترددات نايل سات

تردد قناة طيور بيبي من أكثر القنوات شعبية بين الأطفال في سن مبكرة، إذ تقوم قناة طيور بيبي toyor baby frequency بتقديم العديد من الأغاني الجذابة والبرامج الممتعة، وغيرها من المواد الإعلامية الخاصة بالأطفال، وتحظى القناة بمتابعة ملايين المشاهدين سواء كانوا صغاراً أو كباراً؛ لأنها تقدم محتوى مميز يساعد الأطفال في التعرف على بعض التعاليم والقيم والمباديء المتعلقة بالدين الإسلامي، كما تقوم القناة بنشر مجموعة من البرامج الخاصة بجميع مناسبات الشعب الإسلامي، مثل عيد الفطر، وعيد الأضحى مما يساعد على جذب عدد كبير من المتابعين، وتحقيق نسب مشاهدة عالية تُميز القناة عن غيرها من قنوات الأطفال الأخرى.

قناة طيور بيبي

تأسست قناة طيور بيبي عام 2008 تحت إدارة خالد مقداد، ومقرها الرسمي يوجد في مدينة عمان، وهي قناة فضائية تقوم بعرض بعض الأناشيد والأغاني الخاصة بالأطفال، ومن أهم ما يُميز القناة أنها تحتوي على شريط أسفل القناة، يقوم المشاهدين من خلاله بإرسال رسائل قصيرة تحمل بعض الإستفسارات أو التحيات لإدارة القناة، ويُمكن أيضاً للمشاهدين إرسال تصويت على الكليب المُفضل لديهم، وبعد ذلك تقوم إدارة القناة بعرض الكليب الذي فاز بأعلى نسبة تصويت يوم الجمعة من كل أسبوع.

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تردد قناة طيور بيبي toyor baby frequency

تبحث الأمهات دائماً عن قناة ممتعة لجذب الأطفال إليها حتى يلتزموا الهدوء بالمنزل، وتحرص كل أم على إضافة قناة طيور بيبي على جهاز الريسيفر حتى يسهل تشغيلها، لأنها تعتبر قناة الأطفال الأولى على مستوى العالم، ويُمكن إستقبال قناة طيور بيبي من خلال إدخال الترددات التالية:

القمر الصناعي تردد القناة الإستقطاب معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11387 أفقي H 4/3 نايل سات 11623 أفقي H 4/3 نايل سات 11258 أفقي H 6/5 عرب سات 11315 أفقي H 6/5

أغاني قناة طيور بيبي

تقوم قناة طيور بيبي بإذاعة مجموعة متنوعة من الأغاني الشيقة، التي تُعلم الأطفال بعض الدروس الحياتية، وتغرس في نفوسهم القيم والأخلاق الحميدة، ومن أهم هذه الأغاني:

أغنية حجا والحمار : والتي تهدف إلى التوكل على الله، والحرص دائماً على ذِكر الله في أي وقت.

: والتي تهدف إلى التوكل على الله، والحرص دائماً على ذِكر الله في أي وقت. أغنية حميدو العاق: والتي تحث الأطفال على ضرورة طاعة الوالدين، وتعتبر من أفضل الأغاني التي يتم عرضها على شاشة قناة طيور بيبي نظراً لأهميتها في التنشئة السليمة للطفل.

والتي تحث الأطفال على ضرورة طاعة الوالدين، وتعتبر من أفضل الأغاني التي يتم عرضها على شاشة قناة طيور بيبي نظراً لأهميتها في التنشئة السليمة للطفل. أغنية حميدو والقطة: والتي تهدف إلى ضرورة معرفة كيفية الرفق بالحيوان، وكيفية التعامل معه.

والتي تهدف إلى ضرورة معرفة كيفية الرفق بالحيوان، وكيفية التعامل معه. أغنية عزوز الكسلان : والتي تهدف إلى النشاط والبعد عن الخمول والكسل، والحرص على الحفاظ على الصحة.

: والتي تهدف إلى النشاط والبعد عن الخمول والكسل، والحرص على الحفاظ على الصحة. أغنية الدودة: والتي تهدف إلى الحرص على مشاعر الآخرين، وعدم إيذائها.

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في حال واجهتكم اي مشكلات في الحصول على تردد قناة طيور بيبي يمكنكم أن تتركوها لنا في التعليقات وسوف نساعدكم حتماً ففي حل جميع المشكلات.