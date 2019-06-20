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تردد قناة طيور بيبي Toyor Baby  الجديد 2019 على نايل سات وعرب سات

كتب إيمان عبدهفي آخر تحديث
تردد قناة طيور بيبي Toyor Baby  الجديد 2019 على نايل سات وعرب سات
تردد قناة طيور بيبي

نقدم لكم متابعة موقع كلمة تردد قناة “طيور بيبي”Toyor Baby الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، وهي قناة أردنية  ويمتلك القناة خالد مقداد، وهي متخصصة في تقديم برامج الأطفال، من عمر 3 سنوات وحتي 5 سنوات، وهي متاحة دون تشفير على مدار اليوم، بدون اى إشتراك شهرى، وقد توقفت القناة لفتره وجيزه ثم عادت مرة أخري، وهي القناة الثانية بعد “طيور الجنة” وتعتمد في تقديم محتواها علي عرض الاناشيد السهلة التي يمكن للأطفال ان يتعلموا منها سلوك جيدا، والمحافظة علي الأخلاق، مثل هذه الاناشيد ” كليب الاسنان” لتعليم الاطفال على كيفية المحافظة على الاسنان، ومن الكليبات التعليمية كليب “حروف الخاء” و “رتب أوقاتك”، الى جانب ذلك تهتم بتقديم الكارتون وأفلام الأنمي.

كليبات قناة طيور بيبي

تردد قناة طيور بيبي
تردد قناة طيور بيبي
  • كليب محمد نبينا .
  • الأسنان .
  • كليب حميدو  الحافي .
  • حروف الخاء .
  • الأشكال .
  • رتب أوقاتك .
  • الحيوانات الاليفة .
  • كليب ألوان .
  • كليب أيدى .
  • كليب السرقة .
  • الفيل الطيوب .
  • عزوز الكسلان .
  • كليب من أنا .
  • الجزرة .
  • أيام الأسبوع .
  • تحية الإسلام .
  • أم جميل .
  • ياقمر.
  • العنب .

 تردد قناة طيور بيبي الجديد Toyor Baby 2019

الآن يمكنكم ضبط  أحدث ترددات  قناة طيور بيبى الجديد على القمر الصناعي النايل سات وعرب سات كما هو موجود في  الجدول التالي :

تردد القناة على العرب سات الاستقطاب معدل الترميز معدل الخطأ
11623 عمودي (v) 27500 5/6
التردد على النايل سات الاستقطاب معدل الترميز معدل الخطأ
11391 عمودي (v) 27500 5/6

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عن الكاتب

إيمان عبده

كاتبة ومدونة مصرية حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة، هوياتي الكتابة والسفر والاطلاع علي كل ما هو جديد ومتابعة كافة الاخبار العالمية والعربية .

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