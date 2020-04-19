Take a fresh look at your lifestyle.


تردد قناة طيور بيبي toyor baby الجديد 2020 على جميع الأقمار

بواسطة المختار أحمد
تردد قناة طيور بيبي Toyor Baby الجديد تردد قناة طيور بيبي Toyor Baby الجديد

نقدم متابعي كلمة دوت أورغ تردد قناة طيور بيبي التي تعتبر بمثابة الشقيق الأصغر لقناة طيور الجنة صاحبة الشهرة الكبيرة والمكانة الرفيعة في قلوب ملايين الصغار والكبار من مختلف دول وأقاليم هذا العالم العربي، وبعد نجاحها الباهر في سبيل اكتساب ثقة الملايين قررت إدارة قناة طيور الجنة إنشاء قناة ثانية لتلبي احتياجات الأطفال كلها من برامج وأفلام كرتونية مختلفة عن ما عهده الأطفال عند متابعتهم لطيور الجنة، ولم يمض وقت كثير على إطلاق القناة حتى لاقت رواجا كبيرا وشهرة سريعة وأصبحت واحدة من قنوات الأطفال الأكثر متابعة، تتميز القناة بحرصها الدائم على نشر الأخلاق الإسلامية وغرسها في الأطفال الصغار لكي يتربوا على اخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو ما دفع عديد الأسر على اختيار هذه القناة لأبنائهم.

تردد قناة طيور بيبي

قناة طيور بيبي أطلقت في الخامس والعشرين من يناير في 2008 ويقع مقرها الرسمي في المملكة الأردنية وبالتحديد في العاصمة عمّان، واشتهرت القناة بأغانيها واناشيدها الجميلة والتي دأب الأطفال على حفظها والتغني بها كما انها ايضا تقدم برامج تعليمية وترفيهية وبرامج المسابقات وبإمكان الأطفال إرسال رسائل نصية إلى محبيهم من مقدمي البرامج او للإستفسار عن معاني أسمائهم أو لطلب أغنية ما و يلبى طلبهم، من أشهر برامج قناة طيور بيبي هو برنامج صوتك كنز وبرنامج ست البيت الصغيرة، والقناة مملوكة لعائلة آل مقداد الأردنية وتبث على قمر نايل سات بجودة اس دي فقط، ويمكنكم متابعة بث القناة على موقعها الرسمي.

تردد قناة طيور بيبي toyor baby tv

القمر نايل سات
التردد 11315
معدل الترميز 27500
الاستقطاب عمودي
تصحيح الخطأ 3/4

أو عبر التردد 11393 الاستقطاب عمودي معدل 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4 على قمر نايل سات أيضا.

المختار أحمد

المختار أحمد، حاصل على شهادة ليسانس في القانون،أهوى المطالعة خصوصا كتب الروايات،من عشاق النادي الملكي.

قد يعجبك ايضا
أخبار التقنية

رموز تردد قناة الشارقة الرياضية Sharjah Sport على القمر نايل سات HD

أخبار التقنية

رموز تردد قناة بي ان سبورت bein Sport HD المفتوحة على قمر بدر ونايل سات

أخبار التقنية

رموز تردد قناة السومرية العراقية alsumaria tv على قمر بدر 4 ونايل سات

أخبار التقنية

رموز تردد قناة atv الكويتية على القمر الصناعي نايل سات 201

أخبار التقنية

رموز تردد قناة الكويت الأولى ktv ch1 على قمر بدر 4 ونايل سات 201

أخبار التقنية

رموز تردد قناة كرتون نتورك بالعربية بجودة HD على بدر 4 ونايل سات 2020

أخبار التقنية

رموز تردد قناة الكويت الثانية KTV2 على بدر 4 والقمر الصناعي نايل سات HD

أخبار التقنية

رموز تردد قناة العربية Al-Arabiya‎ على بدر 4 والقمر الصناعي نايل سات 201

أخبار التقنية

معطيات تردد قناة ATV التركية على القمر الصناعي نايل سات

أخبار التقنية

سدد فاتورة التليفون الارضي شهر أبريل 2020 برقم تليفونك عبر موقع المصرية للاتصالات


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.