تردد قناة طيور بيبي toyor baby الجديد 2020 على جميع الأقمار

نقدم متابعي كلمة دوت أورغ تردد قناة طيور بيبي التي تعتبر بمثابة الشقيق الأصغر لقناة طيور الجنة صاحبة الشهرة الكبيرة والمكانة الرفيعة في قلوب ملايين الصغار والكبار من مختلف دول وأقاليم هذا العالم العربي، وبعد نجاحها الباهر في سبيل اكتساب ثقة الملايين قررت إدارة قناة طيور الجنة إنشاء قناة ثانية لتلبي احتياجات الأطفال كلها من برامج وأفلام كرتونية مختلفة عن ما عهده الأطفال عند متابعتهم لطيور الجنة، ولم يمض وقت كثير على إطلاق القناة حتى لاقت رواجا كبيرا وشهرة سريعة وأصبحت واحدة من قنوات الأطفال الأكثر متابعة، تتميز القناة بحرصها الدائم على نشر الأخلاق الإسلامية وغرسها في الأطفال الصغار لكي يتربوا على اخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو ما دفع عديد الأسر على اختيار هذه القناة لأبنائهم.

تردد قناة طيور بيبي

قناة طيور بيبي أطلقت في الخامس والعشرين من يناير في 2008 ويقع مقرها الرسمي في المملكة الأردنية وبالتحديد في العاصمة عمّان، واشتهرت القناة بأغانيها واناشيدها الجميلة والتي دأب الأطفال على حفظها والتغني بها كما انها ايضا تقدم برامج تعليمية وترفيهية وبرامج المسابقات وبإمكان الأطفال إرسال رسائل نصية إلى محبيهم من مقدمي البرامج او للإستفسار عن معاني أسمائهم أو لطلب أغنية ما و يلبى طلبهم، من أشهر برامج قناة طيور بيبي هو برنامج صوتك كنز وبرنامج ست البيت الصغيرة، والقناة مملوكة لعائلة آل مقداد الأردنية وتبث على قمر نايل سات بجودة اس دي فقط، ويمكنكم متابعة بث القناة على موقعها الرسمي.

تردد قناة طيور بيبي toyor baby tv

القمر نايل سات التردد 11315 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي تصحيح الخطأ 3/4

أو عبر التردد 11393 الاستقطاب عمودي معدل 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4 على قمر نايل سات أيضا.