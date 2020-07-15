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تردد قناة عمان الأردنية “Amman TV” على قمر نايل سات 7 درجة غرباً “الجديد”

بواسطة زكريا منير
قناة عمان تي في لايف

تردد قناة عمان تي في هي قناة تلفزيونية أردنية تأخذ تصنيف التنوع، مع مجموعة برامج سياسية، إجتماعية، ترفيهية، ودينية، تعرض على شاشتها، وتبث قناة عمان على القمر الصناعي نايل سات، بدون تشفير، وتعد وسيلة إعلامية حديثة قادرة على جذب الجمهور بمحتواها الشيق، يشمل المسلسلات العربية والتركية ومن أشهر ما قدمته أجزاء مسلسل قيامة أرطغرل.

1 قناة عمان تي في
2 تردد قناة عمان TV

قناة عمان تي في

ويتم بث قناة عمان تي في على قمر نايل سات، مع تشغيل بث تلفزي مستمر على مدار 24 ساعة، موفرة برامج مختلفة تتلاقى مع إهتمام الجمهور إجتماعية وثقافية وترفيهية، حيث تعد نموذج للإعلام الحديث الذي ينتج برامج مبتكرة وإيصال المعلومات عبر الصور والفيديو، ويمكن العثور على قناة تلفزيون عمان تي في على القمر الصناعي نايل سات عند التردد 11957، والإستقطاب الأفقي، ومعدل الترميز 27500.

تردد قناة عمان TV

القمر التردد معدل الترميز معدل التصحيح
نايل سات 201 7.0°W 11957 (أفقي) 27500 5/6

ويمكن من خلال الرابط الآتي https://ammantv.net/live تلقي البث المباشر لقناة عمان تي في أونلاين على موقعها الرسمي وبدون تقطيع. فبمجرد ذهابك لقسم البث المباشر ستتلقى البث المرئي الخاص بالقناة على مدار الساعة وبجودة عالية، يمكن الوصول للموقع عبر إتصالك بالأنترنت من خلال الأجهزة والحواسيب اللوحية وأجهزة الكمبيوتر.

زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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