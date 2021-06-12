تردد قناة عمان الرياضية الجديد علي النايل سات وعرب سات

تحظي قناة عمان الرياضية علي شعبية واسعة وسط القنوات الرياضية في الوطن العربي، حيث تنال ثقة ومشاهدة واسعة في عمان وفي الوطن العربي وهي قناة متخصصة في الرياضة وتبث مباريات كرة القدم بالإضافة إلي العديد من البرامج المميزة الرياضية المحلية والعالمية، حيث تبث بشكل مجاني بدون أي رسوم علي مدار الـ 24 ساعة في اليوم بدون تشفير، ولعل أبرز المباريات التي تبثها القناة تصفيات المنتخب العماني المؤهلة إلي مونديال كأس العالم 2022 وغيرها من المباريات علي المستوي المحلي والدولي.

ونسلط الضوء في التقرير التالي علي قناة عمان الرياضية وأبرز البرامج التي تقدمها القناة بالإضافة إلي التردد الجديد لقناة عمان الرياضية علي النايل سات والعرب سات وكيفية استقبال تردد القناة وكذلك البث المباشر لقناة عمان الرياضية وغيرها من المعلومات الهامة.

معلومات عن قناة عمان الرياضية

تتبع قناة عمان الرياضية إلي الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون، وهي قناة ضمن مجموعة من القنوات الفضائية التي تتبع سلطنة عمان وتضم باقات فريدة من القنوات المختلفة منها الدرامية والأخبارية والرياضية، وتم إطلاق القناة لأول مرة علي القمر الصناعي نايل سات في عام 2013، وتبث القناة علي مدار الـ 24 ساعة في اليوم بدون أي تشفير ولا تقتصر القناة علي بث المباريات فقط وأنما تقدمها بجانبها العديد من البرامج المميزة الحوارية بجانب التقارير الجديد الخاصة بالأحداث الرياضية علي المستوي العربي والمستوي الدولي في جميع المسابقات والجولات الرياضية بالإضافة إلي تسليط الضوء علي متحدي الإعاقة في مختلف الألعاب الرياضية.

برامج قناة عمان الرياضية

تقدم قناة عمان الرياضية العديد من البرامج المتنوعة والتي ساعدت في زيادة شعبية القناة من حيث عدد المشاهدين في عمان وفي الوطن العربي، ومن أبرز البرامج التي تبثها القناة ما يلي:

برنامج مساء آسيا والنشرة الرياضية.

برنامج الحدث وكذلك برنامج الكأس الغالية والدكة.

برنامج صدي الجماهير وبرنامج كأس جلالة السلطان.

برنامج عناوين وكذلك برنامج ليالي الكأس وكذلك برنامج الكأس والناس.

برنامج في ضيافة نجم وبرنامج المنصة وكذلك برنامج بعد الصافرة.

برنامج لياقة ورشاقة وفرسان التحدي وكذلك برنامج طفولة وبطولة وبرنامج مشوار مدرب.

سابقات الإبل والمهرجان الرياضية في سلطنة عمان ومباريات كرة القدم والبطولات والمسابقات.

تردد قناة عمان الرياضية علي النايل سات وعرب سات

يمكن لمشاهدي قناة عمان الرياضية استقبال قناة عمان الرياضية علي النايل سات والعرب سات علي التردد الجديد:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الجودة نايل سات 12130 رأسي 27500 ¾ HD عرب سات 12456 أفقي 27500 ¾ HD

كيفة ضبط تردد قناة عمان الرياضية

يمكن ضبط جهاز الاستقبال الخاص بالقنوات لاستقبال قناة عمان الرياضية من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول علي قائمة الإعدادات الموجودة علي جهاز الاستقبال.

الذهاب إلي خيار التبويب ومنها إلي خيار التثبيت اليدوي.

اختيار القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وإدخال بيانات القناة.

كتابة التردد والاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ ومعدل الترميز.

الضغط علي أيقونة موافق وبعد الانتهاء من البحث يتم الضغط علي حفظ.

قناة عمان الرياضية بث مباشر

يمكن لمتابعي قناة عمان الرياضية متابعة البرامج المميزة والمباريات التي تبثها القناة علي المستوي المحلي وعلي المستوي الدولي ومتابعة الأخبار الرياضية العمانية والعربية من خلال البث المباشر عن طريق الدخول علي الموقع الإلكتروني لقناة عمان الرياضية الموجود علي شبكة الإنترنت، ويمكن متابعة جميع الأخبار الخاصة بقناة عمان الرياضية ومواعيد البرامج عن طريق متابعة حسابات القناة الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي علي تويتر وعلي الفيسبوك وعلي موقع اليوتيوب.