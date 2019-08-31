تردد قناة فاميلي هندي Family Hindi لمشاهدة أحدث المسلسلات الهندية المتنوعة

تردد قناة فاميلي هندي Family Hindi هي من أكثر القنوات بحثا بالفترة الأخيرة لمحبي ومتابعي مشاهدة الأفلام الهندية المتنوعة في جميع الدول العربية، لمجموعة من أشهر الفنانين في بوليود، كما تهتم القناة أيضا بعرض أهم الأخبار الفنية للنجوم ، والبرامج الهندية المتنوعة، بجانب المسلسلات وأفلام الأكشن والإثارة وأيضا الأفلام الرومانسية التي تظهر من خلالها أحلى الرقصات والأغاني الهندية، تعرض القناة برامجها على القمر الصناعي نايل سات على مدار اليوم كاملة دون انقطاع في البث اثناء المشاهدة.

تردد قناة فاميلي هندي

فاميلي هندي من القنوات الفضائية الغير مشفرة التابعة لباقة قنوات فاميلي الترفيهية والتي تشمل قناة فاميلي درما، فاميلي مسلسلات،حيث تتميز القناة بالعديد من المميزات التي ساعدت في نجاحها بشكل كبير وانجذاب أعلى نسب من المشاهدين في جميع الدول العربية، تحرص دائما على التجديد في محتواها وتعرض المسلسلات الهندية المدبلجة للعربية لكبار الفنانين الهندين، حرصها الدائم على إرضاء الذوق العام للمشاهد وايضا مراعاة المقاييس والضوابط الدولية في كل ما تعرضه عبر شاشتها، استخدامها لأحدث التقنيات الحديثة والمتطورة لأفضل أنظمة البث المنوعة ما بين أنظمة الأتش دي وأنظمة قياسية الأس دي عالية الجودة، لكي تتضمن وضوح الصوت والصورة لدى المشاهدين.

تضم القناة باقة كبيرة من المسلسلات المتنوعة سواء رومانسية و كوميدية أوتراجيدية وأكشن، والتي تم عرضها من خلال شاشة فاميلي هندي والتي لاقت اقبالا كبيرا من قبل المشاهدين عشاق الدراما الهندية، وتهتم ايضا بالفنون الهندية والحفلات المخصصة لتوزيع الجوائز والمهرجانات الدولية ومسابقات الرقص والغناء الهندي، كما تقوم بإستضافة صناع العمل من مخرجين، وممثلين، وفريق الانتاج ، شاهد ايضا تردد قناة ام بي سي بوليود mbc bollywood .

الجديد على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة فاميلي هندي