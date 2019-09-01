تردد قناة فوكس كلاسيك الجديدة Fox Classic 2019 على نايل سات

تردد قناة فوكس كلاسيك الجديد على نايل سات 2019، والتي تهتم بجميع الأفلام الكلاسيكية المصرية القديمة لمدة 24 ساعة بدون أي إعلانات طويلة ومُملة، وهى تقوم أيضا بعرض بعض الأفلام الحديث في يوم واحد من الأسبوع، ويهتم فئة كبيرة من المصريين وعشاق الفن القديم بمتابعة القنوات الكلاسيكية مثل قناة فوكس كلاسيك 2019 وتايم كلاسيك التى أنطلقت مؤخرا، التي تقدم أفلام الزمن الجميل وسوف نضع لكم في الأسطر القادمة تردد قناة فوكس كلاسيك على نايل سات.







تردد قناة فوكس كلاسيك 2019:

تقوم قناة فوكس كلاسيك ببث جميع الأفلام القديمة بدون اشتراك أو تشفير، ويمكن لجميع أبناء الوطن العربي من عشاق السينما القديمة وأفلام السبعينات والثمانينات بمتابعتها، عن طريق ضبط تردد القناة على النايل سات، وأما عن تردد قناة فوكس كلاسيك 2019 فهو كالتالي:







نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 10872 27500 V 5/6

قناة فوكس كلاسيك 2019:







ظهرت قناة فوكس كلاسيك منذ فترة سابقة، وتغير التردد الخاص بها عِدة مرات، وهى تتبع مجموعة وشبكة قنوات فوكس Fox ،التي تضم فوكس كلاسيك، فوكس للدراما، فوكس للأفلام، وفوكس للحكايات وغيرها من القنوات التابعة لمجموعة قناة فوكس، حيث اختصت قناة فوكس كلاسيك باستعراض جميع الأعمال الفنية القديمة على مدار 24 ساعة، والتي لاحصر لها ولا عدد من الأعمال السينمائية الكلاسيكية القديمة.

تردد قناة فوكس سينما 2019:

نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 11603 27500 H 7/8

وفى حالة واجهتك أي مشكلات أثناء ضبط القناة، يمكنك ترك تعليق بالمشكلة أسفل المقال وسوف نرد عليك بأقرب وقت ممكن.